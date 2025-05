La Quintana ad Osaka: "Una vetrina internazionale per promuovere la giostra"

La Quintana di Ascoli, come anticipato ieri dal Carlino, parteciperà all’Expo di Osaka, in Giappone, la vetrina internazionale più importante del mondo per presentare le nazioni. Il padiglione delle Marche sarà attivo dall’1 al 7 giugno e, al suo interno, ci sarà spazio anche per la rievocazione storica. A rappresentare la Quintana ci saranno dodici ragazzi dei sestieri, equamente divisi tra sbandieratori e musici, che si esibiranno nei primi tre giorni. Importante sarà l’uscita del 2 giugno quando, in occasione della Festa della Repubblica, di fatto la delegazione marchigiana rappresenterà l’Italia. "Siamo davvero onorati – spiega il presidente del consiglio degli anziani Massimo Massetti – Le iniziative sono tante: ci sarà il workshop il primo giugno, dove verrà spiegato com’è la Quintana, come si suona e come si sbandiera. Il 2 Giugno invece ci esibiremo con le bandiere tricolore. Infine, ci saranno esibizioni anche fuori dal padiglione". Naturalmente entusiasta il magnifico messere e sindaco Marco Fioravanti. "La volontà nostra, e ringrazio il consiglio degli anziani, è quella di non promuovere all’estero la Quintana facendola diventare, diciamo, ‘per tutti’ – sottolinea il primo cittadino –, ma scegliere gli eventi più importanti per darle valore conservando la nostra identità. Questa partecipazione ci dona davvero una dimensione internazionale". Un padiglione, quello marchigiano, organizzato dall’assessore regionale Andrea Maria Antonini. "Non avrei mai immaginato di portare la Quintana in Giappone – ammette l’assessore –. La vita ti riserva sempre sorprese incredibili. Io, da ascolano, sono nato con il fazzoletto al collo e vivo totalmente il clima quintanaro. I due momenti di maggior iconicità saranno il concerto di Giovanni Allevi e la presenza, appunto, della Quintana".

Infine, ampi sorrisi anche per Luigi Contisciani, presidente del Bim Tronto. "Lo stare insieme, fare squadra ed essere in sinergia ci fa crescere ogni ambito – evidenzia quest’ultimo –.Anche ad Osaka il Piceno farà la sua parte e sarà determinante con i suoi ruoli". Alla conferenza stampa di presentazione, ieri mattina, erano presenti anche tutti i membri del consiglio degli anziani e i rappresentanti dei sestieri. Ancora un’altra importante opportunità di promozione e di crescita, dunque, per una Quintana sempre più alla ribalta internazionale.

Matteo Porfiri