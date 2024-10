La Quintana al voto. Sfida a due a Solestà e Porta Romana, gli altri quasi blindati

Ore frenetiche, nel mondo quintanaro, in vista delle elezioni per il rinnovo dei comitati di sestiere, in programma il 15 dicembre. Il tempo stringe, infatti, e entro il 4 novembre dovranno essere presentate le liste. La situazione è ben delineata soltanto a Porta Solestà e Porta Romana, visto che in entrambi i casi sarà sfida a due. Per quanto riguarda i gialloblù, a meno che non si faccia pace nel giro di pochi giorni, si sfideranno Andrea Mancini, responsabile dei musici (che quest’anno si sono laureati campioni d’Italia per la decima volta consecutiva), e lo storico sbandieratore Manuel Ranalli, considerando il fatto che il caposestiere uscente Attilio Lattanzi non potrà ricandidarsi essendo assessore comunale. A Solestà, successivamente, ci sarà da eleggere anche il nuovo console e tutti gli indizi sembrano portare a Luigi Lattanzi. A Porta Romana, invece, sarà Stefano Volponi a sfidare il presidente uscente Luigi De Santis. Una sola lista, tranne colpi di scena last minute, negli altri quattro sestieri.

A Porta Maggiore ha già ufficializzato la propria candidatura a caposestiere Gino Petronio, anche perchè Marco Regnicoli ha deciso di chiudere la propria esperienza alla guida del comitato. Alla Piazzarola, invece, sicuramente sarà candidato a caposestiere lo storico tamburino Luca Fattori. Non è escluso, però, che in extremis possa essere formata una seconda lista nel sestiere biancorosso. A Sant’Emidio il caposestiere uscente Mariangela Gasparrini scioglierà le riserve entro il fine settimana, ma tutto lascia presupporre che vorrà completare il suo lavoro, mentre a Porta Tufilla è attesa la decisione di andare avanti anche da parte di Matteo Silvestri. Insomma, a giorni ogni nodo verrà al pettine. O, almeno, così dovrebbe essere. Le sedi dei sestieri, per la presentazione delle liste, saranno aperte dal 28 ottobre al 4 novembre, dalle 18 alle 20. A votare saranno tutti coloro che si sono iscritti all’albo del medesimo sestiere entro lo scorso 15 settembre. Ognuno potrà esprimere tre preferenze in una stessa lista.

Nel frattempo, la mostra ‘I Palii della Quintana: dal 1955 ad oggi’, allestita in pinacoteca, è stata prorogata fino al 3 novembre. Il grande successo registrato in questi mesi, infatti, ha spinto l’amministrazione comunale, il consiglio degli anziani della Quintana e i musei civici a prendere tale decisione, per dare un’ulteriore possibilità di visita a quanti non l’avessero ancora fatto.

Matteo Porfiri