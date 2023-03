La Quintana ancora in vetrina

La Quintana, ancora una volta, ha rappresentato un biglietto da visita per la città di Ascoli e, più in generale, per tutto il Piceno. Sabato, infatti, una delegazione della rievocazione storica, capitanata dal coreografo Mirko Isopi, ha accolto i partecipanti al congresso medico promosso dal dottor Pierfrancesco Grossi, direttore dell’unità operativa di cardiologia dell’ospedale Mazzoni. All’iniziativa hanno partecipato addetti ai lavori ed esperti provenienti da ogni parte d’Italia, i quali hanno avuto anche l’occasione per conoscere di persona la Quintana e assistere all’esibizione di alcuni sbandieratori, quest’ultima avvenuta a piazza del Popolo. La lotta contro l’aterosclerosi è stato l’argomento principale sul quale era incentrato l’incontro, andato in scena nella sala della Ragione. Nella stessa location, fra l’altro, questo pomeriggio alle 18.30 si svolgerà anche l’Assemblea dei Cento, composta da tutti i consiglieri dei sei sestieri ascolani e dai vertici quintanari. Ci si confronterà sulle novità da introdurre nel 2023.