La Quintana celebra i 70 anni, un torneo storico a gennaio: allo Squarcia i migliori cavalieri

Ascoli, 28 novembre 2023 – Il primo torneo storico ‘Ascoli, città della Quintana’: una lunga giornata di festa e di emozioni, in programma il 7 gennaio al campo Squarcia, durante la quale andranno in scena due gare, una all’anello e l’altra al bersaglio, con protagonisti i migliori cavalieri d’Italia.

E’ questa la principale novità che, nel 2024, contraddistinguerà il ricco ventaglio di iniziative proposto dal Comune, dal consiglio degli anziani e dai sestieri per celebrare, nel migliore dei modi, il Settantennale della Quintana.

L’evento è stato presentato ieri mattina nella sede della rievocazione, a piazza Arringo, dal sindaco Marco Fioravanti, dal presidente Massimo Massetti, dal rettore Pierluigi Torquati e da alcuni capisestiere.

"Dopo la grande vetrina rappresentata dalla trasferta a Milano, pochi giorni fa, entriamo nel vivo dei festeggiamenti per i 70 anni della nostra amata Quintana – ha spiegato Fioravanti –. A breve verrà pubblicato il bando per la realizzazione di un logo ad hoc per questa ricorrenza, mentre tra marzo e aprile esporremo tutti i Palii, dal primo del 1955 a quelli assegnati nel 2023, in una straordinaria mostra allestita in pinacoteca. Procederemo anche alla brandizzazione della città, attraverso l’installazione di totem e manifesti che promuovano la Quintana, così come all’imbandieramento delle vie e delle piazze. Insomma, vogliamo far sì che il 2024 possa essere un anno speciale per la nostra rievocazione".

Tra le principali novità, come detto, la gara del 7 gennaio, che sarà ad ingresso gratuito. "Ci saranno una gara all’anello e un’altra al bersaglio, entrambe articolate su due tornate – ha precisato Massetti –. Per quella al bersaglio prevederemo due categorie: i senior, ovvero chi ha disputato almeno una Quintana negli ultimi cinque anni, e gli esordienti. Tutto comincerà alle 10 del mattino e proseguirà per tutta la giornata. Ovviamente, saranno presenti sia i giudici che i cronometristi. Ci aspettiamo una partecipazione significativa da parte dei cavalieri. Questi ultimi, ovviamente, non correranno in rappresentanza dei sestieri ma in maniera individuale per aggiudicarsi un montepremi che quantificheremo più avanti".

L’obiettivo, in poche parole, è creare un’attrazione ulteriore per i turisti che trascorreranno ad Ascoli il periodo natalizio nonché, allo stesso tempo, offrire un banco di prova ai cavalieri che parteciperanno alla Quintana quest’anno ma anche avvicinare quelli che invece non hanno mai corso la giostra allo Squarcia. Infine, oggi verrà portato in consiglio comunale il nuovo regolamento generale della Quintana, visto che i sestieri entro fine dicembre passeranno al ‘terzo settore’.