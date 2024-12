La Quintana e i doni per Pediatria

La Quintana, come tradizione, in occasione del Natale ha fatto visita al reparto di pediatria dell’ospedale Mazzoni e a quello di nefrologia e dialisi. Una delegazione del gruppo comunale e alcuni figuranti, accompagnata dai rappresentanti dei castelli di Roccafluvione e San Pietrangeli, hanno donato dispositivi al reparto di pediatria, anche grazie alla Parafarmacia Salus Picena. Quest’anno si è voluto omaggiare anche la memoria di Andrea Carnevali, giovane infermiere del pronto soccorso scomparso la scorsa estate. Andrea si prodigava per aiutare i bambini e gli ultimi: la sua famiglia desidera che questa testimonianza di amore per la vita continui a portare conforto a chi ne ha più bisogno. La donazione realizzata in parte anche con il contributo dell’associazione dedicata a lui, vuole essere un simbolo di questa eredità.