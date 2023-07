La Quintana in sicurezza Nuovo impianto drenante per il campo dei giochi "La giostra ha la priorità"

Un campo ideale per ospitare Quintana, concorsi ippici e manifestazioni. Nel corso del consiglio comunale di ieri si è parlato anche dello ‘Squarcia’ che dopo la giostra di agosto vedrà in atto un importante intervento di riqualificazione. Tra gli interventi previsti ci sono i 71mila euro con i quali si metterà mano all’impianto sportivo: 40mila saranno finanziati attraverso la vendita dei beni di proprietà del comune; gli altri 31mila attraverso altre entrate correnti. "Il campo della Quintana può essere utilizzato 365 giorni all’anno – spiega il sindaco Marco Fioravanti –. La priorità resta sempre la giostra. Oltre ad essa però potremo allestire anche altri tipi di eventi. L’idea è quella di operare un importante intervento su tutto il campo. L’infortunio capitato al cavaliere di Sant’Emidio ci ha spinto a programmare un nuovo impianto di drenaggio necessario". A ciò si aggiungerà la sabbia calcarea che sarà ricollocata su tutto il perimetro, anche all’interno delle classiche gocce dell’otto di gara per raggiungere un livellamento completo. "Il livello della pista sarà misurato attraverso un laser per avere maggior più precisione – prosegue –, finora era sempre stato fatto ad occhio. Agendo così credo che riusciremo ad allestire un terreno migliore. Abbiamo avuto la relazione della Fise, poi ne parleremo anche con i sestieri. L’obiettivo è renderlo idoneo per Quintana, concorsi ed eventi. Garantire il livello massimo di sicurezza per cavalli e cavalieri della giostra è fondamentale. Si sarebbe potuto realizzare tutto il campo con la sabbia silicea, come avviene a Foligno, che garantisce una livello ancor superiore ma in questo caso i costi sarebbero stati molto superiori. Intanto ricorreremo alla sabbia calcarea, poi eventualmente vedremo se passare a quella silicea". Un intervento che però non ha convinto la consigliere Micaela Girardi che ha posto le sue perplessità al fatto di utilizzare lo stesso terreno per abbracciare tipi di competizioni diverse come la Quintana e i concorsi ippici di salto ad ostacoli. "La volontà di aprire la pista anche ad altri tipi di competizione è sicuramente interessante – commenta –, ma lo stesso tipo di terreno non credo sia idoneo per generi di gare diverse tra loro. C’è sarebbe bisogno di un campo complanare, ma questo potrebbe comportare una modifica al tracciato della giostra".

Massimiliano Mariotti