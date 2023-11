La Quintana in vetrina a Milano per i 70 anni. E Melosso premiato

Giornata ricca di emozioni, quella di oggi, per la Quintana. A cominciare dal grande evento in programma a Milano, che aprirà ufficialmente i festeggiamenti per il settantennale della rievocazione storica. Nel capoluogo lombardo saranno presenti circa 30 figuranti, che già nel primo pomeriggio sfileranno in abiti medievali in piazza Cannone, nella zona antistante il Castello Sforzesco. Poi i riflettori si sposteranno su Spazio Bergognone 26, in zona Tortona e a pochi passi dal Naviglio Grande: è qui, nell’area gentilmente concessa dall’imprenditore ascolano Graziano Giordani, che verranno esposti abiti storici, cimeli e alcuni dei Palii più belli e significativi della storia quintanara. Ad accogliere tour operator, appassionati e quanti vorranno conoscere la rievocazione ascolana ci saranno il sindaco Marco Fioravanti e il presidente del consiglio degli anziani Massimo Massetti. All’appuntamento parteciperanno anche il sindaco milanese Giuseppe Sala e l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi, oltre all’onorevole Marco Osnato e a due artisti ascolani d’eccezione: Saturnino Celani, che sarà protagonista con un dj set, e Dario ‘Dardust’ Faini. Il secondo appuntamento è invece in programma a San Secondo Parmense. Si tratta della cerimonia di premiazione della sesta edizione del ’Miglior Cavaliere d’Italia’. Un premio prestigioso, in ambito nazionale, riservato alle giostre e alle Quintane, ideato dall’aretino Roberto Parnetti tramite il progetto ‘Si dia inizio al torneamento’. La cerimonia, ribattezzata anche ‘Galà dei Cavalieri’, si svolgerà alle 16.30 all’interno della Rocca dei Rossi. A vincere sarà l’ascolano Lorenzo Melosso, dopo cinque anni di dominio da parte di Luca Innocenzi. Il cavaliere di Porta Romana, infatti, è stato il più vincente di tutti nelle 61 manifestazioni che sono state considerate, tra giostre storiche e non storiche, per redigere la graduatoria. Alla premiazione parteciperanno anche le delegazioni di alcune città quali appunto Ascoli, Foligno, Faenza, Monselice e Monterubbiano. Durante la cerimonia ci sarà inoltre la presentazione, in anteprima assoluta, di un gioco in scatola ispirato alle giostre e alle Quintane a cura di Aldo Ghetti e Willer Giacomoni. Oltre a Lorenzo Melosso, tra i vincitori ci sarà anche l’ex campione rossoazzurro Emanuele Capriotti, trionfatore nella classifica delle migliori scuderie.

Matteo Porfiri