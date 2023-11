La Quintana in vetrina. Evento show a Milano. E Melosso trionfa al ’Galà dei cavalieri’

Il fascino della Quintana ha sedotto anche i milanesi. E pure i tanti turisti che ieri si trovavano a Milano e hanno avuto la possibilità di assistere al mini corteo, con una trentina di figuranti, che ha attraversato piazza Cannone, nella zona antistante il Castello Sforzesco, in occasione dell’evento che ha visto protagonista proprio la rievocazione storica ascolana. Nel capoluogo lombardo, grazie alla vetrina offerta dall’imprenditore piceno Graziano Giordani, si sono aperte ufficialmente le celebrazioni del Settantennale della Quintana, compleanno che in realtà ricorrerà nel 2024 ma che ieri ha conosciuto una sorta di anteprima. Dopo il breve ma suggestivo corteo, con il ‘passo’ scandito dai musici del gruppo comunale, i riflettori si sono spostati su Spazio Bergognone 26, in zona Tortona e a pochi passi dal Naviglio Grande. Qui, per tutta la serata, sono stati esposti abiti storici, cimeli e alcuni dei Palii più belli e significativi della storia quintanara. Presenti il sindaco Marco Fioravanti e il presidente del consiglio degli anziani Massimo Massetti. "Siamo davvero felici di questo appuntamento, che fa da preludio ai tanti eventi che organizzeremo nei prossimi mesi – ha spiegato Massetti –. Milano è una città cosmopolita, un fiore all’occhiello nel panorama nazionale ed europeo: essere ospiti con i figuranti, i Palii e la storia della nostra tradizione quintanara rappresenta un vero orgoglio e avrà un ritorno d’immagine di immenso valore". Hanno partecipato all’evento anche il sindaco milanese Giuseppe Sala, l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi, l’onorevole Marco Osnato e due artisti ascolani d’eccezione: Saturnino Celani e Dario ‘Dardust’ Faini.

Sempre ieri, poi, un altro momento emozionante è stato vissuto a San Secondo Parmense. All’interno della ‘Rocca dei Rossi’, è andata in scena la sesta edizione del ‘Galà dei Cavalieri’, con la premiazione del ’Miglior Cavaliere d’Italia’. Si tratta del prestigioso premio nazionale, riservato alle giostre e alle Quintane, ideato dall’aretino Roberto Parnetti. Una sorta di ‘Pallone d’Oro’ per i cavalieri, in altre parole, assegnato in base ai risultati ottenuti da ciascun atleta sia nelle giostre storiche che in quelle non storiche nel corso dell’anno. Dopo le cinque vittorie consecutive di Luca Innocenzi, come miglior cavaliere si è laureato l’ascolano Lorenzo Melosso, di Porta Romana, che quest’anno ha trionfato in tante giostre tra le quali la Quintana dello scorso agosto. Innocenzi ha invece chiuso in seconda posizione. Successo ascolano anche per la ‘scuderia più vittoriosa’, con il trionfo della scuderia Atlanda di Emanuele Capriotti, sempre per la gioia dei sestieranti di Porta Romana.

Ospite a sorpresa il cavaliere di Porta Tufilla, Massimo Gubbini, intervenuto telefonicamente dopo il brutto infortunio dello scorso primo luglio durante le prove della Quintana di Foligno.

Matteo Porfiri