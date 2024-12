La Quintana va al voto. Si rinnovano i comitati

Quintana alle urne, oggi, per il rinnovo dei comitati di sestiere. Saranno 4.321 le persone chiamate al voto. Il numero è in calo, però, rispetto alla tornata del 2019, forse perché il recente passaggio dei sestieri al terzo settore (che comunque è stato fondamentale e di grande aiuto per la Quintana) ha ‘obbligato’ chi volesse iscriversi a pagare una quota associativa di venti euro e questo, magari, può aver demotivato qualcuno. Porta Solestà può contare su 1.531 gialloblù, a Porta Maggiore sono 1.038 i neroverdi potenziali elettori, Porta Romana registra 833 rossoazzurri, a Porta Tufilla si contano 340 rossoneri, mentre alla Piazzarola sono 319 gli elettori biancorossi. Al sestiere di Sant’Emidio, infine, potranno votare 249 persone. Entreranno in consiglio, oltre al caposestiere vincitore, altre dodici persone: tredici in tutto. Di queste, otto (il caposestiere e sette consiglieri) apparterranno alla lista più votata. Dal nono al tredicesimo consigliere, poi, entreranno nel comitato quei candidati che, scorrendo tra i risultati, avranno ottenuto il maggior numero di preferenze, a prescindere dalla lista di appartenenza. In caso di parità di voti verrà eletto il consigliere più anziano d’età. A votare saranno tutti coloro che si sono iscritti all’albo del medesimo sestiere entro lo scorso 15 settembre. Ognuno potrà esprimere tre preferenze in una stessa lista.

Due i sestieri in cui ci sarà battaglia: Porta Romana e Piazzarola. Nella sede rossoazzurra, in viale Treviri, in cui le urne saranno aperte dalle 9 alle 19, il caposestiere uscente Luigi De Santis se la vedrà con il suo vice Stefano Volponi. Alla Piazzarola, invece, si potrà votare dalle 9 alle 20 e a contendersi la carica di presidente del nuovo comitato saranno lo storico tamburino Luca Fattori, da anni responsabile del corteo biancorosso, e l’armigero Gianni Marozzi. Negli altri sestieri, invece, è stata scelta la strada della lista unica e i voti serviranno esclusivamente per eleggere i dodici consiglieri che comporranno il comitato insieme ai rispettivi capisestiere. A Porta Solestà (urne aperte dalle 9 alle 20) il nuovo presidente sarà Andrea Mancini, che da responsabile dei musici li ha condotti alla vittoria dei campionati nazionali per dieci anni consecutivi. In casa gialloblù, però, ci sarà da eleggere anche il console che succederà al compianto Patrizio Zunica: sfida tra Luigi Lattanzi e Federico Forlini. A Sant’Emidio ci sarà un nuovo mandato per Mariangela Gasparrini (si vota dalle 10 alle 19.30), mentre a Porta Tufilla sarà Lucio Sermarini il nuovo caposestiere (urne aperte dalle 10 alle 19 nel chiostro di Sant’Antonio Abate). Infine, nuovo presidente anche a Porta Maggiore (si vota dalle 10 alle 19) con Gino Petronio che sarà a capo del comitato neroverde.

Matteo Porfiri