La rabbia dei giallobù: "Assurdo e inaspettato"

Quando i gialloblu e i rossoblu si incontrano è derby. Ma rispetto per l’avversario dentro e fuori dal campo dovrebbe essere prioritario e garantito anche quando si parla di campionato di Calcio a 5, Serie C2 girone C con la Fermana Futsal al primo posto e Sambenedettese C5 al quarto. "Quello che abbiamo vissuto ieri sera (venerdì, ndr)– ha dichiarato il mister dei canarini Alessio Santilli – è stato a dir poco grottesco. Eravamo sul finire della prima frazione di gioco, quando uno dei nostri seduti in panchina, si è visto arrivare alle spalle un tifoso della squadra avversaria: senza avere neppure il tempo di reagire e difendersi, è stato preso per i capelli e colpito con un pugno al volto, in direzione dell’occhio". L’atleta in questione è un 22enne di Ancona che, con un messaggio si è detto ancora sotto choc, rimandando il compito di raccontare e commentare il brutto episodio di cui è stato protagonista, alle parole del mister. Santilli ha quindi continuato: "Il gesto, assurdo e inaspettato, ha lasciato esterrefatti sia i compagni in panchina che quelli in campo. Difficile anche per me gestire l’episodio: ho subito chiesto all’arbitro di sospendere la gara rimediando addirittura un’ammonizione. Durante l’intervallo, nello spogliatoio, il ragazzo sembrava stesse bene ma, dopo qualche minuto dall’inizio del secondo tempo, ha iniziato ad accusare problemi alla vista tanto da svenire e rendere necessario il trasporto in ospedale".

Dopo altre azioni di disturbo l’arbitro Bavaro di Ancona ha interrotto la partita con conseguente intervento delle forze dell’ordine: "Forse per evitare ulteriori sviluppi negativi – ha concluso mister Santilli – è stata presa la decisione di concludere la gara. Prima dell’accaduto, eravamo sul 2-0 per noi; dopo le 3 reti avversarie, abbiamo trovato la forza di pareggiare ma al di là del risultato evidentemente falsato, rimane la gravità di un fatto difficile da digerire".

A rincarare la dose anche il presidente della società fermana Roberto Fiè: "Pur ancora scosso, il nostro atleta sta bene: questo è l’importante. Per il resto, che sia stato un fallo, una decisione dell’arbitro, la frustrazione per lo svantaggio o la posizione in classifica, nulla può giustificare un simile comportamento ai danni del nostro giocatore che neppure era in campo. Insieme al presidente della Sambenedettese Alessio Collini, siamo intervenuti per cercare di sedare gli animi sugli spalti con scarsi risultati: in alcuni momenti ho temuto che la situazione potesse degenerare. Confidiamo nella giustizia sportiva, certi che anche quella ordinaria faccia il suo corso".

Gaia Capponi