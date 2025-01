La rabbia dei residenti. Mezzina tra incuria e troppi incidenti:: "Necessario intervenire"

Nel primo tratto della strada provinciale Mezzina, a Castel di Lama, si registrano troppi incidenti. I cittadini alzano la voce: "Abbiamo il diritto di vivere in sicurezza". La zona teatro dei numerosi sinistri è il primo chilometro: zona Cerreto di Castel di Lama, davanti alla rivendita Off 4 di Girardi. Negli ultimi tempi si sono susseguiti tre incidenti, che solo per fortuna non hanno avuto gravi conseguenze. Nel primo, un giovane alla guida di una Bmw, proveniente da Offida, è uscito di strada ed è finito nella corsia opposto, l’auto è precipitata nel fossato, miracolosamente il ragazzo è uscito indenne, sul posto una gru dei pompieri per recuperare il mezzo. Un mese dopo una ragazza, a bordo di una Volkswagen Golf esce fuori strada. Stessa dinamica, proviene da Offida, invade la corsia opposto ed abbatte i cassonetti, diversi pali e lascia tutta la zona nel buio completo. Lunedì scorso stesso copione, un ragazzo perde il controllo dell’auto che si ribalta al centro della strada. "Non ne possiamo più – dichiarano i residenti – cosa ci dobbiamo aspettare? Ormai siamo quasi ad un incidente al giorno, guardate com’è ridotto qui intorno e vi rendete conto della gravità di quanto stiamo affermando".

Davanti alla palestra sembra di essere in una zona di guerra: cassonetti annientati, lampioni abbattuti, centralina divelta e balaustra distrutta, sembra di essere difronte ad un campo di guerra. "E’ necessario un monitoraggio delle varie problematiche dell’arteria stradale e degli incidenti stradali, tanto da poter creare un vero e proprio archivio che consentirà di individuare i punti più pericolosi e critici. Siamo preoccupati, questo primo tratto rappresenta il caos, macchine parcheggiate ovunque, ai bordi della strada, che creano ulteriori incidenti. Parlano di strada di collegamento con Teramo, in questo stato, la strada non può assolvere in maniera sicura neanche a collegamento con l’entroterra. Siamo sempre più convinti che la Provincia dovrà trovare una nuova soluzione, un percorso alternativo non può una strada che vuole proiettarsi verso Teramo snodarsi tra le case e le attività commerciali".

Basta fare qualche metro e ci troviamo nella stessa situazione, il bivio Collecchio è una roulette russa. Nonostante i cartelli stradali nessuno rispetta le regole, macchine parcheggiate ovunque, che escono dappertutto tra manovre e retromarce. Ogni giorno è una battaglia e negli ultimi tempi, ad aggravare la situazione si crea anche una coda all’altezza della rotonda che rappresenta un pericolo per chi proviene da Offida in velocità. E’ proprio quest’ultima la vera emergenza, nonostante i limiti fermi a 50 all’ora, gli automobilisti sfrecciano a tutta velocità.

Maria Grazia Lappa