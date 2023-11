La raccolta differenziata cambia colore ad Appignano

Ad Appignano del Tronto, la raccolta differenziata si aggiorna. Nuovi colori, nuovi mastelli, nel paese si cambia marcia. Giovedì sera il sindaco Sara Moreschini supportata da Picenambiente ha illustrato ai cittadini il nuovo sistema di raccolta differenziata porta a porta, che cambierà nelle prossime settimane. Si tratta di un aggiornamento che prevede alcune importanti novità: il passaggio dai sacchetti ai mastelli, cambio di colori per adeguamento alle normative europee (carta cartone e tetrapak diventa blu e plastica e alluminio diventa giallo), vetro (verde) separato dal multimateriale che verrà conferito in modo diverso, non più nel sacco ma nei cassonetti stradali, che verranno posizionati accanto ai cassonetti dell’umido. La prossima settimana ci sarà la distribuzione dei kit presso la sala consiliare secondo i seguenti giorni e orari: giovedì 16 novembre dalle 8.30 alle 13.30, venerdì 17 novembre dalle 14 alle 19, mentre sabato 18 novembre dalle 8.30 alle 13.30. Le persone potranno per l’occasione ottenere tutte le informazioni utili.