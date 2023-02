"La radiologia va riformata" Il comitato chiede più medici

Radiologia al Madonna del Soccorso: per il comitato presieduto dal dottor Nicola Baiocchi, anche questa unità dovrebbe essere riformata, per assicurare ai cittadini della riviera un servizio sanitario adeguato alle proprie esigenze. Ancora una volta, l’associazione analizza i dati relativi al 2022, mettendoli a confronto con quelli di Ascoli, e giungendo alla conclusione che in quanto a tecnologia e a personale, il litorale avrebbe bisogno di ben altra dotazione. "Partiamo quindi dalle risonanze magnetiche – dice Baiocchi – ad Ascoli ce ne sono due chiuse che possono fare tutti i tipi di esame, mentre a San Benedetto ce ne sono due di cui una aperta, idonea solo per le articolazioni minori, come gomito o ginocchio. Quella chiusa, inoltre, spesso assurge agli onori della cronaca per i continui guasti. Ad Ascoli abbiamo quasi 8.200 esami, a San Benedetto 5.700".

Il presidente del comitato passa quindi alle tac: "Al Mazzoni ne abbiamo due più una terza in Radioterapia, al Madonna del Soccorso ne abbiamo una. Ad Ascoli vengono fatti complessivamente, con le tre tac, oltre 12.200 esami. A San Benedetto, in proporzione, con una tac si dovrebbero fare meno della metà degli esami, ossia intorno ai 5mila. Invece ne sono stati fatti 10.600, neanche 2mila in meno di Ascoli che ha tre apparecchi". E non finisce qui. "Per quanto riguarda la mammografia ed ecografia del seno, ad Ascoli ne sono state fatte 6.900, mentre a San Benedetto circa 8.200. Quanto alle radiografie ordinarie, ad Ascoli abbiamo tre apparecchi con due tecnici, per 21.600 esami, mentre a San Benedetto con un solo apparecchio e un tecnico abbiamo oltre 17.800 esami. Ossia, in proporzione, il 148% in più". Infine Baiocchi analizza le ecografie: "Tra pazienti interni ed esterni, Ascoli con cinque apparecchi ne fa oltre 10.100. San Benedetto, con tre apparecchi, ne fa oltre 12.100, quindi in proporzione il 100% in più. Quanto alla diagnostica strumentale del Pronto soccorso, abbiamo circa 24mila esami ad Ascoli e circa 33.500 a San Benedetto". Il giudizio finale è inequivocabile: "Al Mazzoni ci sono più macchine, più medici, più tecnici, quindi turni meno stressanti – conclude Baiocchi – al Madonna del Soccorso meno macchine, medici e tecnici, a fronte di molto lavoro in più. Il comitato non accetta che questi dati passino sotto silenzio e rende pubblica questa ennesima carenza, questo squilibrio a nostro sfavore. Come sempre noi non chiediamo il taglio dei servizi ascolani ma le giuste dotazioni necessarie all’utenza del territorio costiero".

Giuseppe Di Marco