La rapina a Borgioni. Fratello e sorella restano in carcere:: "Possono far male"

Devono restare in carcere perché potrebbero fare di nuovo del male a Maurizio Borgioni. Pugno duro del giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli Annalisa Giusti che ha negato la scarcerazione a Roberta e Danile De Berardinis, fratello e sorella accusati di rapina pluriaggravata ai danni dell’imprenditore ascolano avvenuta ad Ascoli lo scorso 27 aprile. Roberta De Berardinis è la moglie in fase di separazione di Borgioni, di cui Danile è il cognato. Con loro sono accusati in concorso anche il tarantino Ivan Mele, già detenuto nel carcere di Taranto per altra causa, ritenuto l’autore materiale della rapina insieme ad un complice non ancora individuato. Indagato, ma a piede libero, anche un dipendente della Borgioni Imballaggi, un uomo di origini napoletane che nel frattempo è stato licenziato. Secondo l’accusa avrebbe fornito schede telefoniche per le conversazioni fra i fratelli De Berardinis e Mele.

Dopo l’interrogatorio reso nei giorni scorsi in Procura c’era un certo ottimismo circa la possibilità che il giudice concedesse gli arresti domiciliari, così come chiesto dagli avvocati difensori. Il giudice Giusti, che ha firmato l’ordine di custodia cautelare che ha portato i fratelli De Berardinis e Mele in carcere ai primi di agosto, ha invece preso atto del parere negativo del procuratore Umberto Monti e ha respinto l’istanza, ipotizzando il pericolo di reiterazione del reato. Era per altro questo il motivo principale che aveva spinto Giusti a rinchiudere tutti e tre in carcere due mesi fa; evidentemente nelle intercettazioni telefoniche sono emersi elementi che facevano sospettare che i Roberta e Danile stessero concertando altre ritorsioni oltre alla rapina compiuta materialmente, secondo l’accusa da Mele insieme ad un complice mai identificato. Probabilmente la Procura si aspettava che i due fratelli nel corso degli interrogatori facessero il nome di costui, ma hanno detto di non essere a conoscenza di chi fosse. Nella sostanza avrebbero detto che volevano solo far impaurire Maurizio Borgioni e che l’idea della rapina sarebbe stata poi esclusivamente di Mele e del suo complice sconosciuto. La rapina fruttò 10.000 euro e un Rolex. Si preparano a dare battaglia gli avvocati difensori dei De Berardinis. Sostengono che la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari sarebbe stata sufficiente ad evitare il pericolo di reiterazione del reato e per questo presenteranno ricorso al tribunale del Riesame di Ancona.

Peppe Ercoli