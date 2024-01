La rapina in famiglia. Borgioni: moglie e cognato patteggiano oltre 3 anni

Davanti al giudice delle udienze preliminari del tribunale di Ascoli Barbara Caponetti e al pubblico ministero Mara Flaiani, hanno patteggiato ieri la pena Roberta e Danile De Berardinis, fratello e sorella accusati di rapina pluriaggravata ai danni dell’imprenditore ascolano Maurizio Borgioni avvenuta ad Ascoli il 27 aprile dello scorso anno. Roberta De Berardinis è la moglie dell’imprenditore ascolano, in fase di separazione; Danile è il cognato di Borgioni. Roberta De Berardinis ha patteggiato una pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione; il fratello Danile ha patteggiato a 3 anni un mese e 10 giorni. Entrambi dovranno anche pagare una multa di multa di 1.500 euro ognuno. I due ascolani sono stati scarcerati a fine ottobre scorso dopo quasi tre mesi di detenzione nel carcere femminile di Castrogno a Teramo lei, in quello di Marino del Tronto lui. Attualmente sono agli arresti domiciliari, ma i rispettivi legali si stanno adoperando per creare le condizioni affinché ritrovino presto la libertà o quantomeno abbiano la possibilità svolgere un lavoro.

Con loro sono accusati in concorso anche il tarantino Ivan Mele, già detenuto nel carcere di Taranto per altra causa, ritenuto l’autore materiale della rapina insieme ad un complice non ancora individuato. Indagato, ma a piede libero, anche un dipendente della Borgioni Imballaggi, un uomo di origini napoletane che nel frattempo è stato licenziato; avrebbe fornito schede telefoniche. La posizione di Mele è ancora all’attenzione della Procura di Ascoli che a breve gli notificherà l’avviso di chiusura delle indagini. Una vicenda che ha avuto origine dalla crisi del matrimonio fra la De Berardinis e Borgioni. "I nostri assistiti in questo momento hanno un solo desiderio, quello di buttarsi alle spalle questa vicenda per la quale hanno ammesso le proprie responsabilità ottenendo di poter patteggiare la pena" hanno commentato ieri mattina in tribunale al termine dell’udienza gli avvocati Stefano Chiodini, legale della donna, Leonardo Grossi e Alessandro Mariani, difensori del fratello. Roberta e Danile De Berardinis sono stati tre mesi in carcere. A breve distanza dall’arresto avvenuto la scorsa estate hanno chiesto entrambi di essere interrogati. Davanti al giudice Giusti hanno ammesso le proprie colpe, ma non hanno dato indicazioni utili all’identificazione del secondo soggetto che con Mele avrebbe materialmente effettuato la rapina. Per questo inizialmente è stata respinta la loro richiesta di scarcerazione, poi avvenuta alla fine di ottobre scorso, quando anche chiesto di patteggiare la pena.

Peppe Ercoli