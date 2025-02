La rassegna ‘Femminile Plurale’ per celebrare la festa della donna

Presentata ieri, a Monteprandone, la prima edizione della manifestazione dal titolo ‘Femminile Plurale’. Una rassegna di 4 giorni per celebrare la Festa della Donna, offrendo una serie di iniziative culturali e di sensibilizzazione sui temi della parità di genere, dell’empowerment femminile e della valorizzazione delle esperienze e delle storie delle donne. "Un evento importante – ha affermato il sindaco Sergio Loggi – organizzato dall’assessore Stefania Grelli teso a valorizzare le esperienze delle donne, realizzato con la partecipazione della dottoressa Raffaella Caponi e di Mimmo Minuto che da sempre offre al nostro Comune il supporto culturale". ‘Femminile Plurale’ è un titolo per dare voce e spazio alla pluralità delle donne, celebrando le molteplici identità, storie e percorsi che compongono l’universo donna. "Vogliamo celebrare l’importanza delle donne ha affermato l’assessore Grelli – la loro forza, il valore, la bellezza delle donne. Vogliamo raccontare la donna con una serie di eventi". Dal 6 al 9 marzo, ‘Femminile Plurale’ offrirà un programma ricco e variegato. Alle ore 20,30 di giovedì 6 al GioVarti sarà proiettato il film ‘Gloria’ di Margerita Vicario e a seguire il cortometraggio ‘Biografie di donne’ di Andrea Del Vecchio a cura dall’associazione Prima Persona Plurale. Venerdì 7in municipio alle ore 19, ‘La verità delle donne’ con la dottoressa Raffaella Caponi, psicologa e facilitatrice in Mindfulness e la collaborazione di altre professioniste, con ingresso libero ma a prenotazione 366.3441355. Sabato 8 sarà intitolata la via accanto all’asilo ‘L’Albero dei sogni’ a Maria Motessori, mentre domenica 9, ore 10,30, l’iniziativa si sposta a Villa Nicolai con ‘Ragazza mia – educazione di genere senza stereotipi’ della psicologa Barbara Tamborini, presente all’evento, il cui libro è stato descritto da Mimmo Minuto. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Avis che mette in campo la seconda edizione di ‘Io dono, tu doni…lei donna’ che avrà inizio alle 14. Jhon Mark Nalocca terrà un incontro su ‘la donna come dono, riconoscere il proprio io al di la del ruolo che si ricopre’. Vi saranno le testimonianze di Alessandra e Laura Damiani, imprenditrici nel settore dell’ortofrutta, mamme che racconteranno la loro esperienza, le difficoltà e i traguardi raggiunti. L’ingresso è gratuito ma va prenotato contattando l’Avis di Monteprandone.

Marcello Iezzi