La Red Racing festeggia venti anni di attività

Celebrare una società sportiva come la Red Racing (di Grottazzolina) che compie 20 anni di attività e si prepara a disputare 12 campionati di motocross a livello regionale, nazionale ed europeo, valeva bene l’apertura della sala Rollina del Teatro dell’Aquila. Ancora di più considerato che sulla maglia celebrativa del ventennale campeggia lo stemma del Comune di Fermo a sancire un accordo che coniuga lo sport del motocross e la promozione della città e del territorio. Tocca alla presidente, Daniela Aleandri ringraziare il Comune e gli sponsor "che, nonostante le difficoltà del periodo continuano a sostenerci. Selezioniamo piloti partendo dalla sana volontà di praticare sport divertendosi, valorizzando la passione smisurata che unisce il team, rendendolo una famiglia" è la carta vincente della Red Racing, del direttivo, del team manager Giampiero Scaloni e di tutta la squadra piloti. "Lo sport è un formidabile mezzo di promozione del territorio e qui, la passione per la moto diventa occasione per fare parlare di Fermo" dichiara Alberto Maria Scarfini, assessore comunale allo sport. "E’ un gran piacere vedere lo stemma del Comune di Fermo – aggiunge il sindaco Paolo Calcinaro – nella maglia del ventennale di una società che gira l’Italia e che porterà alto il nome della nostra città". C’è anche Cristina Marinelli (presidente Coni Fermo) a presenziare al connubio "siglato all’insegna dell’appartenenza tra sport e territorio". "Motocross significa tanti sacrifici, tante spese – dice Umberto Cingolani (Uisp Fermo) – ed è apprezzabile esserci anche in momenti molto difficili con sponsor che per la Red Racing e per il suo team di piloti, ci sono sempre". La società di motocross in 19 anni di attività vanta un palmares invidiabile con 115 successi tra campionati italiani, regionali, internazionali, memorial, challenger, trofeo delle nazioni.

m.c.