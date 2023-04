La replica di Pellei: "Bilancio incontestabile"

Con passo zoppicante, la maggioranza continua il proprio cammino. Tra fuoriuscite dalla coalizione e assalti della minoranza, l’amministrazione regge l’urto e riesce a portare a casa il consuntivo di bilancio. Un risultato tutt’altro che scontato, che ha visto una maggioranza per niente compatta, vista l’astensione della consigliera Silvia Laghi. Il punto è stato ripreso da Simone De Vecchis, che lo ha interpretato come segno dell’inevitabile declino di questa esperienza amministrativa. Di tutt’altro avviso, invece, è chi quel bilancio lo ha portato in giunta. "Il consuntivo 2022 è segno di una gestione virtuosa dell’attività di pianificazione economica e finanziaria dell’ente – dice l’assessore Domenico Pellei, in risposta a De Vecchis –: un bilancio che di fatto rimuove le criticità evidenziate dalla Corte dei Conti sui bilanci passati, e che offre una rappresentazione corretta ed attendibile del risultato di amministrazione". Secondo l’ex capogruppo di Rivoluzione Civica, la delibera sarebbe stata bocciata prima dalla minoranza e poi dalla stessa maggioranza, visto che è stata approvata dopo essere stata modificata nel rendiconto e nell’avanzo. "L’emendamento è stato funzionale alla presentazione della posizione debitoria e creditoria dell’ente nei confronti delle società partecipate. E’ stata una modifica richiesta unicamente a titolo informativo e che, voglio sottolinearlo, non è mai stata rappresentata nei passati bilanci di esercizio. Per cui mi duole correggere i detrattori: non si tratta affatto di una stroncatura al bilancio". Nei prossimi mesi, però, l’area risorse dovrà lavorare per riassegnare le risorse dell’avanzo. Un compito sicuramente non da poco: "Sono tranquillissimo – conclude l’assessore – Stiamo predisponendo l’applicazione dell’avanzo per procedere con gli atti conseguenti. Infine voglio aggiungere che tutti gli atti presentati in consiglio hanno avuto il parere favorevole dei revisori e quindi sono, di per sé, incontestabili".

Già, ma la verità è che la maggioranza, in quest’ultima circostanza, se l’è vista brutta. Se ad esempio in consiglio fosse stata presente anche la consigliera Marchegiani, Laghi si sarebbe trovata di fronte ad un bivio. E una strada di questo crocevia avrebbe potuto condurre, con il passare del tempo, alla fine dell’amministrazione comunale. Sul bilancio ora ci sarà molto da fare anche perché tutte le iniziative sportive e culturali, al momento, sono prive di copertura finanziaria. Infine Pellei, nel prossimo consiglio, dovrà relazionare sulla gestione del caso Picenambiente, società che il vertice comunale ha detto di voler qualificare a controllo pubblico.

Giuseppe Di Marco