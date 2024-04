La replica di Pomili:: "Sulle elezioni devo decidere"

"Il mio obiettivo principale è il bene del territorio di Cupra Marittima. Non sono iscritta a nessun partito politico e non ho preso nessuna decisione in merito alle prossime amministrative locali". A fare la puntualizzazione, in risposta di alcune critiche, è Maria Teresa Pomili, attuale consigliere di minoranza al comune di Cupra Marittima. "Sono stata invitata a partecipare a un incontro pubblico con i cittadini come figura istituzionale dal comitato ’Cupra per tutti’ formato da cittadini che vogliono costruire insieme una nuova idea di paese. Sono state fatte proposte interessanti per il nostro territorio, ho ascoltato con attenzione e interesse le problematiche sollevate e le possibili soluzioni, ma ciò non significa che io abbia deciso di candidarmi contro Alessio Piersimoni. È normale che un consigliere abbia proposte sia dalle liste dell’attuale amministrazione sia da quelle di orientamento diverso, ma la scelta cadrà sul progetto che più si avvicina ai miei ideali e alle esigenze che ritengo prioritarie per Cupra. Io sono per e con il territorio. In attesa di evoluzioni locali per le amministrative di giugno farò le opportune valutazioni del caso".