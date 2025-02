La replica di Valenti: "Tante imprecisioni nella ricostruzione della vicenda"

Il presidente del Consorzio di Tutela dell’Oliva ascolana Dop, Primo Valenti ha prontamente risposto alle dichiarazioni del presidente Ferraioli. "In materia di Dop e Igp, i Consorzi non sono obbligatori ma quando esistono e sono rappresentativi della produzione Dop, ricevono dal Ministero dell’Agricoltura l’incarico di tutelare la relativa denominazione protetta. Gli anni di malagestione a cui il presidente si fregia di fare riferimento, vedevano presenti nel cda le grandi industrie agroalimentari del Piceno, che ben avrebbero potuto negli anni dal 2007 al 2017 impiantare uliveti e certificarli come dop e avviare la produzione di eccellenza, come tutti si attendevano. Purtroppo nel Piceno non si aveva la stessa saggezza e lungimiranza e chi era nel cda del primo Consorzio decideva di remare contro la dop per dieci anni, senza impiantare neppure un ettaro di uliveto dop. In conclusione, l’incremento della produzione dell’oliva ascolana tenera è stato certamente bloccato dall’assenza di differenziazione sul mercato tra prodotto dop e non dop. Quindi – ha concluso Valenti – auspichiamo che Confindustria non continui ad operare come freno allo sviluppo della dop Economy locale, tentando di scaricare la responsabilità su altri, ma approfondisca i benefici della dop Economy che oramai ovunque in Italia è praticata e colga finalmente l’importanza di investire in ettari di uliveti dop nell’ampio areale che va da Fermo a Teramo".

Valerio Rosa