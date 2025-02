’La Rete di Trieste: (Perfino) più di un partito’. Sprecacè: "Cattolici di nuovo protagonisti"

Si è tenuto a Roma l’incontro ‘La Rete di Trieste: (Perfino) più di un partito’, un’iniziativa promossa da amministratori locali di ispirazione cristiana con l’obiettivo di creare un luogo di dialogo e confronto per promuovere una politica radicata nei valori cristiani e attenta al bene comune. Marco Sprecacè, capogruppo di Grottammare C’è, al comune di Grottammare, ha partecipato all’evento: "A Roma, presso la Domus Mariae, ho avuto il piacere di partecipare a un incontro di grande valore, ispirato dalle Settimane Sociali dei cattolici svoltesi a Trieste nel luglio 2024. Un’occasione preziosa per riflettere sulla necessità di un nuovo protagonismo dei cattolici in politica, capace di andare oltre le logiche divisive e le polarizzazioni che spesso paralizzano il dibattito pubblico. Abbiamo discusso di come la politica possa e debba tornare a essere uno strumento di servizio al bene comune, radicato nei territori e attento alle reali necessità delle persone".