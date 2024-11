La rete idrica perde e via Val di Fassa si allaga: auto spostate, garage svuotati e strada chiusa

Disagi per la viabilità a Porto d’Ascoli a seguito di una copiosa perdita di acqua proveniente dalla rete idrica cittadina. E’ accaduto nel primo pomeriggio di ieri, quando i residenti di via Val di Fassa, che collega via Val Cuvia con via Alfortville, parallela alla provinciale Salaria, hanno visto arrivare dal sottosuolo acqua in grandi quantità. Scattato l’allarme alla polizia locale, che ha subito interdetto la viabilità lungo la strada, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto che, dopo un primo sopralluogo, temendo un possibile sgrottamento del terreno sotto il manto stradale, hanno deciso di far spostare tutte le auto parcheggiate sui lati della carreggiata fornendo assistenza agli automobilisti. Per maggiore garanzia sono state fatte portare via anche le auto che si trovavano ricoverate nei garage, data la possibilità che i lavori potessero prolungarsi anche nella giornata di oggi. La chiusura al transito, decretata con l’ordinanza della polizia locale numero 1168, interessa il tratto che va da via Alfortville fino al civico 114.

Contemporaneamente è arrivato anche altro personale della polizia locale, il tecnico reperibile del comune di San Benedetto e a seguire il personale del consorzio idrico che ha proceduto alla chiusura della rete dell’acqua potabile, per cui molte famiglie sono rimaste momentaneamente senza acqua potabile. I vertici della Ciip hanno fatto poi intervenire il personale della ditta che esegue le opere di manutenzione per conto del consorzio.

Operai e tecnici si sono subito attivati e già nel pomeriggio inoltrato, con l’impiego di mezzi meccanici hanno iniziato a scavare alla ricerca del punto in cui si è verificata la rottura della tubazione. L’arrivo del buio ha complicato i lavori in corso che appaiono piuttosto impegnativi.

Marcello Iezzi