La reunion 28 anni dopo

Gli alunni delle Suore Domenicane, classe 1986-1987, seguiti dalla maestra Suor Giulia, si ritrovano insieme dopo quasi trent’anni. "Un momento speciale – commentano dopo la reunion – lontano almeno 28 anni da quella foto scattata insieme nell’ultimo giorno della quinta elementare. Nonostante il tempo, in un attimo siamo tornati tra i banchi di scuola, una bellissima serata che ha permesso di rivederci con occhi diversi, scoprendo di non aver dimenticato i bambini che siamo stati e quello che cinque lunghi anni ci hanno lasciato.Tantissime le risate, infinti i ricordi, le emozioni sono state intense. Un peccato non essere stati tutti, ma forse ora sarà più facile fare un bis".