La riapertura del ponte "Grazie a tutti per la pazienza" Il sindaco: lavoro impegnativo

L’attesa e i disagi sono finiti. Il ponte di San Filippo è stato riconsegnato alla città ieri a mezzogiorno. La viabilità delle cento torri recupera uno snodo nevralgico per favorire il rapido collegamento tra i quartieri di Porta Maggiore e Monticelli. Prima della riapertura al traffico sono stati vari i momenti che si sono susseguiti con una nutrita presenza degli alunni dei plessi della Don Giussani di Monticelli e via Sardegna. Il classico taglio del nastro è stato preceduto da una benedizione. Immancabile la presenza di una folta rappresentanza dell’amministrazione comunale capitanata dal sindaco Marco Fioravanti. "Un lavoro molto impegnativo – commenta il primo cittadino –. Siamo riusciti a consegnare il cantiere prima perché ciò era previsto per il 30 giugno. Ringrazio i professionisti, i progettisti, la ditta Feliziani e le altre ditte che hanno lavorato su questo ponte con lo scavo, la lavorazione del ferro e per quanto riguarda l’illuminazione. Sono stati sbancati 7 metri di collina per allestire un nuovo impalcato del ponte che ha permesso di allargare la sua ampiezza su tre pilastri. Molti mi sconsigliavano politicamente di aprire questo cantiere, ma credo che invece era importante guardare al miglioramento della città e della vita dei cittadini. Quest’opera resterà nella storia di Ascoli e di questo sono molto orgoglioso. Possiamo condividere un bel momento di festa con tutti gli ascolani. Devo ringraziare tutti i genitori che finora, per portare i bambini a scuola al mattino, hanno dovuto fare un percorso alternativo incontrando non pochi disagi. Un grazie va anche alla loro pazienza".

Nei prossimi giorni anche i pullman di linea della Start torneranno ad effettuare delle corse che transiteranno proprio sul nuovo ponte. A metà luglio lo stesso verrà poi chiuso temporaneamente per 4 giorni per mettere un giunto, dopodiché non ci saranno più ulteriori ostacoli alla sua fruibilità. "Siamo partiti mesi fa allargando la sede stradale – aggiunge l’assessore Marco Cardinelli –, è stato questo l’intervento più delicato che trovava fondamento sul discorso legato anche alla sicurezza di chi si trova a percorrerlo. Un piccolo rallentamento lo abbiamo trovato in fase di sbancamento (nel corso dell’esproprio dei terreni appartenenti ai privati ndr), poi con l’arrivo del nuovo impalcato siamo riusciti a dare l’accelerata che ci ha permesso di riconsegnarlo in questa giornata storica e memorabile".

