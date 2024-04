La ricetta per il rilancio:: "La Zes estesa al Piceno"

"Pnrr, Zes e startup per rilanciare l’imprenditoria del Piceno". Sono le ricette della Cna di Ascoli che, attraverso una nota, spiega: "Oltre a un indispensabile cambio di marcia sul fronte della Transizione 5.0, per favorire un Piceno che vuole continuare a crescere lasciandosi alle spalle le attuali difficoltà è necessario sostenere la competitività delle Pmi locali attraverso misure in linea con le esigenze del territorio". Per la Cna la sfida della doppia transizione digitale ed ambientale impone nuovi investimenti, da portare avanti anche nell’ambito del Pnrr. "Ad oggi il piano procede a rilento, e dei circa 80 miliardi previsti per il 2023 si è speso circa la metà. Dal punto di vista dell’associazione, investire entro il 2024 almeno 20 miliardi non ancora impiegati garantirebbe nuova linfa all’economia, soprattutto nell’ambito degli investimenti pubblici e delle infrastrutture. Il sostegno agli investimenti, inoltre, richiede un tempestivo rifinanziamento della legge Sabatini e, in particolare, l’estensione della Zes al Piceno. In questi mesi abbiamo assistito a un confronto impari tra le nostre aziende e quelle attive a pochi chilometri di distanza, in Abruzzo e in particolare del Teramano, dove il tessuto imprenditoriale può contare su importanti benefici fiscali e incentivi alla formazione e all’occupazione. L’introduzione della Zes e di altre misure utili a sostenere gli investimenti pubblici e privati consentirebbe di contenere il calo demografico che, ormai da anni, affligge il Piceno e le Marche. Secondo l’Istat, infatti, nei prossimi 4 anni gli over 60 marchigiani aumenteranno dell’8%, a fronte di un calo del 4% della popolazione compresa tra i 18 e i 59 anni. Se da un lato la sostituzione di risorse preziose ma ormai prossime alla pensione necessita di una nuova classe professionale attiva nei settori più richiesti, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale e alle energie rinnovabili, dall’altro impone una riflessione sulle sorti della piccola e media impresa locale. Secondo i dati di Movimprese-Camera di Commercio delle Marche, nel primo trimestre del 2024 la provincia di Ascoli ha registrato un tasso di crescita delle imprese del -0,32%, con 384 iscrizioni e 456 cessazioni, il migliore del panorama regionale ma non per questo meno preoccupante in ottica presente e futura". "Come associazione ribadiamo la necessità di scaricare a terra in maniera efficace i fondi del Pnrr e di estendere la Zes anche al Piceno – dichiarano Arianna Trillini e Francesco Balloni, presidente e direttore della Cna di Ascoli – in modo da dare continuità alle misure di sostegno alla ricostruzione sul piano materiale e immateriale".