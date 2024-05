La ricostruzione non basta: "I nostri borghi da rilanciare, un aiuto con NextAppennino"

Si è parlato di rilancio del territorio segnato dal sisma ieri mattina presso la sede di Confindustria Ascoli dove sono state illustrate le misure messe in campo allo scopo, a tutti i livelli. Attraverso le risorse della Misura B del Programma NextAppennino, destinate al tessuto imprenditoriale i progetti e agevolazioni finanziati sono stati 1.471, per un totale di 530,5 milioni di euro. Alla sola regione Marche sono stati destinati quasi 234 milioni, per 564 progetti. Nella provincia di Ascoli, in particolare, i progetti finanziati sono 280, per 75 milioni". "La ricostruzione materiale di borghi e frazioni – ha commentato il commissario Guido Castelli – da sola non è sufficiente a garantire un futuro a territori che soffrono da lungo tempo a un fenomeno di spopolamento che, già prima del sisma, aveva già indebolito fortemente quei luoghi. Proprio per rispondere alla necessità di sostenere il tessuto economico e sociale, alla Struttura commissariale è stato affidato anche il compito di provvedere all’azione di riparazione, che può contare su uno strumento di grande importanza: NextAppennino".

Nel suo intervento il sottosegretario all’Economia e Finanze Lucia Albano ha detto che "il decreto Coesione, all’art. 13, prevede un incremento del Fondo di sostegno ai comuni marginali per una somma pari a 20 milioni per l’anno 2024 e 50 milioni per gli anni 2025 e 2026. Si tratta di risorse europee, del Fondo di Coesione, finalizzate a contrastare i fenomeni di deindustrializzazione. Tutelare il tessuto imprenditoriale locale, e con esso l’occupazione, – ha sottolineato – è condizione essenziale per garantire lo sviluppo delle comunità". Simone Ferraioli, presidente Confindustria Ascoli ha detto che "c’è un momento di fermento nelle aree dell’Appennino per quanto riguarda l’acquisto delle case da parte degli stranieri. Dobbiamo incentivare la valorizzazione del nostro patrimonio immobiliare. Ragioniamo su cosa fare per la struttura commissariale; a breve nascerà CNext Piceno, nuovo polo dell’innovazione che si insedierà ad Ascoli ed essere punto di riferimento nel territorio. Cerchiamo di istituzionalizzare queste idee per avere un comitato o un tavolo di progetto sulle aree del cratere. Servono – ha concluso Ferraioli – economia e lavoro in queste aree, Oggi c’è l’opportunità affinché nel cratere ci sia un hub dell’innovazione connesso con il resto d’Italia".

p. erc.