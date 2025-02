La riforma contestata. Bagnini dai 18 anni in su, la categoria si ribella:: "Un decreto sbagliato"

C’è maretta, sul versante bagnini. La riforma del servizio di salvamento su spiaggia sta facendo discutere la categoria soprattutto sulle soglie anagrafiche per l’esercizio della professione: non prima dei 18 anni. Ma in riviera sono tanti i ragazzi in età scolare che si avvicinano a questo mondo. "Imporre la maggiore età rappresenta la criticità maggiore di questa riforma – afferma Gianluigi Marinangeli, direttore della Società Nazionale Salvamento sezione ‘Riviera delle Palme’ – Negli anni passati i minorenni hanno costituito la maggior parte degli iscritti ai corsi di formazione, trattandosi di un lavoro stagionale. Il motivo è evidente: chi è maggiorenne va incontro all’esame di maturità, e anche chi va all’università, d’estate, deve studiare per svolgere gli esami. Il paradosso è che chi ha conseguito il brevetto l’anno scarso a 16 anni, magari svolgendo egregiamente il servizio, quest’anno non potrebbe farlo. Ora però sembra che possa passare un emendamento, attualmente al vaglio del Senato: il nuovo decreto quindi potrebbe essere parzialmente modificato e pertanto mi auguro che la situazione cambi: ne va della nostra stagione turistica". Sulla medesima linea anche Luca Buttafoco: "Quelle del decreto sono regole piuttosto stringenti – aggiunge il presidente Sns – sia per quel che riguarda la formazione sia per la parte esecutiva, da quando si consegue il titolo. Ora sembra che con il Milleproroghe si possa salvare la stagione 2025, però occorre comunque fare alcune considerazioni. Al salvamento si avvicinano ragazzi alle prime armi: è giusto affidare questo compito a persone mature, ma in questo campo contano anche l’entusiasmo e la voglia di far bene. E queste sono caratteristiche di chi è molto giovane. Poi voglio far notare che il monte ore del corso è di molto maggiore rispetto al passato, dato che consta di circa un centinaio di ore. Quindi se il ragazzo deve seguire il corso e poi sostenere le prove, magari sceglie altri impieghi". Buttafoco si focalizza anche sulla questione dei rinnovi: "Pare una procedura molto complicata, non essendo chiarissima la modulistica e le competenze. Infine mi domando – conclude – se in futuro dovessimo avere meno bagnini, gli chalet come farebbero ad aprire?" Rimostranze, infatti, provengono anche dai balneari: "Capisco che i ragazzi di 14 anni possano essere piccoli, ma a 17 si è perfettamente in grado di svolgere questo servizio – commenta Enrica Ciabattoni, presidente Sib Confcommercio – Il servizio di salvamento è una cosa utilissima per la società e per i giovani, che si sentono responsabilizzati. Per me, si tratta di un’opportunità da non perdere".

Giuseppe Di Marco