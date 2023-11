La riforma della Quintana: "Sarà una svolta epocale"

La riforma della Quintana può entrare ufficialmente nel vivo grazie all’ok arrivato dal consiglio comunale. Nella seduta di ieri pomeriggio è stato approvato il regolamento generale della rievocazione a seguito dell’introduzione del ‘codice terzo settore’ di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017. Attraverso la mossa articolata i sestieri potranno diventare associazioni di promozione sociale (Aps). Una ristrutturazione complessa che riguarderà anche l’abolizione degli attuali albi per favorire la possibilità di diventare soci attraverso una tessera annuale rinnovabile. Le prossime elezioni per il rinnovamento dei sei comitati, previste per il dicembre 2024, si svolgeranno secondo il nuovo sistema. Le novità riguarderanno anche la carica della figura del console che da qui in avanti non sarà più a vita. Con l’ingresso nel terzo settore i sestieri potranno beneficiare del 5x1000 e di un regime fiscale agevolato. Inoltre gli stessi potranno accedere anche ai bandi pubblici. "Quella è una svolta epocale – commenta il sindaco Marco Fioravanti –. Dobbiamo garantire la crescita e la vita nei sestieri alimentando la vita associativa al loro interno. Saranno inasprite anche le sanzioni perché la Quintana è una cosa seria. Abbiamo voluto rivedere anche il ruolo degli organi e le varie figure previste. Nonostante il digitale, proprio i sestieri restano dei centri di aggregazione nei quali impegnarci economicamente per mantenere alta la qualità della vita. Una delle novità sarà legata alla figura del console che resterà in carica per 15 anni, considerando i tre mandati consecutivi che riguarderanno l’eleggibilità dei capisestiere".

A produrre un prezioso momento di confronto è stata l’annosa questione dell’incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e quella di un ruolo di indirizzo ricoperto anche all’interno del sestiere. Già prevista dall’art. 63 del decreto legislativo n. 267 del 2000 Tuoel (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). Quattro gli emendamenti avanzati dai consiglieri di opposizione e tutti bocciati dal consiglio. Come ad esempio quello con il quale, all’art. 12 del nuovo regolamento Quintana, si chiedeva di aggiungere alla dicitura ‘non sono eleggibili a caposestiere gli assessori’, anche quella relativa ai consiglieri comunali. Dipende da questa scelta se tenere la politica fuori dalla Quintana" spiega Francesco Ameli del Pd.

Massimiliano Mariotti