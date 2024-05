La rimpatriata della 3ª C a trent’anni dalla Maturità

Trent’anni fa, di questi tempi, avevano all’orizzonte una montagna da scalare in cima alla quale avrebbero trovato l’esame di maturità; poi una lunga discesa verso la più bella estate lontana dai libri. Venerdì sera si sono ritrovati in un ristorante di Torre di Palme: loro sono gli ex studenti del liceo classico Annibal Caro. Meglio: sono quelli della 3ª C, che a quei tempi, negli anni Novanta, non era una classe qualsiasi ma una specie di brand grazie alla mitica serie televisiva con i vari Chicco, Bruno Sacchi e Sharon.

La rimpatriata dei liceali è stata l’occasione per rispolverare gli aneddoti di quegli anni, rievocare i tanti momenti indimenticabili, riannodare i fili di legami più forti del tempo che passa e ricordare chi non c’è più, come Isabella Paolino, la neurologa morta lo scorso aprile e che della 3ª C del 1994 era una delle colonne. A tavola c’erano Francesca Di Rosa, Raffaella Ercoli, Massimo Malvestiti, Mery Pennesi, Rosella Quatrini, Alessandro Saba, Sara Santini, Michele Sgariglia, Barbara Soncin e Gianfilippo Vagnoni.

Alcuni degli assenti all’appello hanno seguito in chat e partecipato a modo loro alla bella serata, con la promessa di esserci tutti la prossima volta, magari già quest’estate.