La rinascita del tomaificio Stipendio più alto agli operai

di Paola Pieragostini

Una nuova politica del welfare fondata sulla reciproca responsabilità di imprenditori e dipendenti. Il ‘Tomaificio RM’ di Monterubbiano apre a una fase di rinnovamento potenziando il ruolo delle maestranze. Fondata nel 1978 dalla famiglia Romanelli, la ‘RM’, dopo essersi contraddistinta negli anni per alta professionalità nel settore calzaturiero, oggi guarda allo sviluppo corale dell’azienda a partire dalla valorizzazione delle maestranze, facendo ingresso nel prestigioso Gruppo ‘Mec Europa’ di Verolanuova in provincia di Brescia famoso per l’attività basata sul raggruppamento delle più prestigiose firme d’Europa, dello stesso settore. Parte da qui, l’unione tra le forze economiche basata sulle risorse umane che apre ad un nuovo percorso professionale e guarda al futuro per il raggiungimento di due obiettivi: potenziare e garantire maggior benessere economico ai dipendenti e proiettare l’azienda verso lo sviluppo su larga scala.

"Ripartiamo per un nuovo percorso con la consapevolezza che le politiche aziendali stanno cambiando e hanno bisogno dell’unione di competenze e professionalità – dice il responsabile di stabilimento Francesco Romanelli, figlio di Lorenzo e Rosanna Mazzoni fondatori del Tomaificio RM –. L’ingresso in ‘Mec Europa’ si basa su questo concetto condiviso all’interno della famiglia e guarda ai benefici diffusi, in primis per i nostri dipendenti che sono la nostra forza".

A seguito della sottoscrizione dell’accordo, infatti, i 26 dipendenti attuali del Toamificio RM, dovranno diventare più di 40 entro fine anno e per ognuno di loro è previsto il cambio di contratto di assunzione, che passerà da artigiano ad industria. "Una soddisfazione che abbiamo condiviso con loro – prosegue Romanelli – che porterà tutti ad avere maggior stipendio e garanzie lavorative proiettate nel tempo per il proprio futuro". L’attenzione alle maestranze come parte integrante del raggiungimento del successo aziendale, va anche oltre. "La necessità di raddoppiare il numero dei dipendenti – aggiunge Romanelli – non è lasciata al caso, in quanto abbiamo già aperto a corsi interni di formazione per la preparazione dei futuri dipendenti con cui condividere una nuova fase di crescita". Un nuovo percorso quindi, quello della famiglia Romanelli, che abbraccia obiettivi di sviluppo aziendale da raggiungere con una grande attenzione verso i dipendenti. E così, crescono aziende, famiglie e territorio. Una bella notizia che arriva proprio nel giorno della festa nazionale dei lavoratori.