La rinascita di Piattoni: "Bene gli 11 milioni, ricostruzione in moto"

Piattoni, dalla frana alla rinascita? Dovremo ancora aspettare, ma il finanziamento, circa 11 milioni di euro c’è, come c’è la speranza che il borgo, che ha fatto la storia di Castel di Lama possa tornare al vecchio prestigio. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Mauro Bochicchio, che ha accolto la notizia con molto favore: "La ricostruzione si rimette in moto. Nei giorni scorsi la notizia tanto attesa: la cabina di regia ha approvato lo stanziamento dei fondi per rimettere in moto la ricostruzione della frazione il cui progetto era stato approvato in forma unitaria durante la conferenza del 26 settembre del 2024".

La frazione di Piattoni è uno dei borghi più antichi, che ha fatto la storia di Castel di Lama, un tempo sede del municipio, delle scuole e dei servizi. Negli ultimi anni è stata oggetto di uno spopolamento, dovuto ai danni del terremoto riportati da alcune palazzine, tra l’altro di recente costruzione. Sul versante andrà investito e ricostruito.

"Verranno– ha detto il sindaco – effettuate opere di mitigazioni, si tratta per lo più di palizzate che stabilizzerà il pendio e la regimentazione delle acque. Si effettuerà un intervento in grado di abbassare il livello di rischio della frana da R4 a R2". La frana quindi per quanto importante è mitigabile. Gli edifici fortemente danneggiati dal sisma potranno essere demoliti e ricostruiti in loco".

"Rimane solo un mistero – conclude Bochicchio – in salsa ‘elezioni regionali’: nel comunicato si legge che l’azione congiunta del Commissario Sisma e del Presidente della Regione ha sbloccato i fondi, ma non si dice chi li teneva bloccati? Sul caso qualcuno pensa di strumentalizzare, ma tutti sanno che la questione riguarda l’ufficio speciale per la ricostruzione e che il Comune in questi decisione non aveva voce in capitolo".

