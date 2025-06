La rinascita dopo il terremoto: "Il negozio torna ad Ascoli"

La Casetta di Marzapane Bijoux porta la sua magia nel centro di Ascoli. Si terrà domani sera, alle 18.30 l’inaugurazione del nuovo punto vendita, in via XX Settembre, vicino alla Rinascita. "E’ stato un tempo lungo – hanno detto le tre sorelle Ferri: Anna Maria, Stefania e Claudia –, fatto di attesa, lavoro e coraggio. Ora finalmente possiamo dirlo: torniamo. Abbiamo un nuovo spazio, un nuovo indirizzo, ma lo stesso cuore di sempre. E vorremo festeggiare insieme a voi: a chi c’è stato, a chi c’è ancora e chi verrà".

La storia delle sorelle Ferri è fatta di coraggio, un’avventura colorata, un vortice di creatività, sono in grado di creare gioielli senza tempo e gioiosi, pensati per donne audaci, radiose e raffinate. E se questa avventura dura da così tanti anni è per la loro tenacia, per la loro capacità di resistere anche alle avversità come il terremoto. "Siamo pronte – hanno detto le tre sorelle unite e combattive, che hanno nel sangue l’arte – a regalare nuovi prodotti, garantendo la qualità, che ci contraddistingue, i nostri bijoux sono fatti per resistere, per testimoniare il tempo. Per questo impieghiamo materiale di qualità: acciaio, acciaio placato in oro, ci mettiamo tempo e fantasia e cuore per realizzare i nostri prodotti, in grado di vestire ogni tipo di donna dalla più raffinata, alla teenager".

Maria Grazia Lappa