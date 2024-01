La rinuncia? Anche per l’ambiente

Oltre ai costi, ci si preoccupa per l’ambiente e si trovano modi alternativi: guidare non è più una necessità per gli ascolani.

Francesco ha 21 anni e racconta: "A casa faccio difficoltà ad avere qualcuno che mi insegni a guidare, soprattutto per mancanza di tempo. E poi faccio difficoltà a sostenere i costi, non vorrei che pagassero i miei genitori ma per me sono molto alti". Ma non sono solo i prezzi ad essere un problema: spesso semplicemente avere la patente non è una priorità. E i dati parlano chiaro: la ricerca di Segugio.it dimostra come nel mese di agosto 2022 tra gli under 25 solo il 53% ha preso la patente a 18 anni, mentre l’80% degli over 50 l’ha presa non appena è diventato maggiorenne. E questo è dovuto non solo al fatto che accedere al servizio sia più costoso e dispendioso in termine di tempi, ma anche al fatto che le famiglie sono più disponibili si mettono al servizio di chi chiede un passaggio.

"Se devo spostarmi fuori dal centro mi faccio accompagnare, di solito mamma può portarmi, ma se lei non c’è chiedo ai miei nonni, sono anziani ma ancora guidano".

Dichiarazione che non sorprende se si tiene in considerazione il fatto che l’Italia è uno dei Paesi in Europa con la più alta percentuale di giovani under 30 che vive ancora con i genitori: l’85,4% degli italiani sotto i trent’anni dorme in casa con mamma e papà, contro il 67,1% della media europea. E poi, c’è la questione ambientale: le limitazioni sempre più stringenti sulla circolazione delle auto vecchie e più inquinanti fanno sì che i nuovi mezzi scelti sono preferiti. "Ho un monopattino elettrico, in realtà ne avevo due ma poi uno me lo hanno rubato. Comunque lo uso spesso, mi trovo comodo".

o.f.