La riorganizzazione. Arriva il Fermi-Sacconi Cpia. No al liceo del made in Italy

La giunta regionale ha approvato la riorganizzazione della rete scolastica per l’anno 2024/2025. Il provvedimento si attiene a uno degli obiettivi del Pnrr quale conseguenza della diminuzione della popolazione scolastica a causa della denatalità: individuati 15 accorpamenti, a fronte dei 19 previsti, grazie alla deroga introdotta dal Decreto Milleproroghe che consente un rinvio degli altri 4 all’anno prossimo. Nel Piceno la novità più grande in materia di dimensionamento riguarda, ad Ascoli, la fusione del Centro provinciale per l’istruzione degli adulti con l’istituto d’istruzione superiore ‘Fermi-Sacconi-Ceci’ e la costituzione di un’unica autonomia denominata ‘Fermi-Sacconi-Cpia’. Per quanto riguarda, invece, le modifiche all’offerta formativa, la giunta regionale ha espresso parere favorevole, accogliendo le richieste che i Comuni di Folignano e Maltignano avevano avanzato alla Provincia, all’istituzione di un indirizzo musicale all’Isc ‘Folignano-Maltignano’.

Ok anche all’istituzione dell’indirizzo musicale nella scuola secondaria di primo grado ‘Mattei’ dell’Isc ‘Castel di Lama 1’, alla richiesta dell’Iis ‘Guastaferro’ di San Benedetto per l’istituzione dei corsi di ‘Meccanica, meccatronica ed energia (articolazione meccanica-meccatronica e energia)’ e ‘Elettronica ed elettrotecnica (articolazione automazione)’, mentre non è stata accolta la richiesta, sempre del ‘Guastaferro’ per l’istituzione di un corso di ‘Sistema moda’ in quanto già autorizzato nei due anni precedenti, ma senza raggiungimento del numero di iscritti necessario a formare almeno una classe. Negativo anche il parere per l’istituzione del nuovo indirizzo di studio ‘Liceo del Made in Italy’ all’Iis ‘Capriotti’ di San Benedetto. La Regione ha espresso parere favorevole anche per l’attivazione dell’indirizzo ‘liceo classico europeo’ all’Iis ‘Leopardi’ di San Benedetto, mentre all’istituto superiore ‘Ulpiani’ di Ascoli ha dato l’ok per l’attivazione della declinazione ‘Produzione, trasformazione e valorizzazione delle produzioni agroalimentari’ nell’ambito dell’indirizzo ‘Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane’ dell’istruzione professionale, e per l’attivazione, ai corsi serali, dell’indirizzo professionale agrario ‘Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale’ in sostituzione dell’attuale corso tecnico tecnologico agrario ‘Agraria, agroalimentare, agroindustria’. Lorenza Cappelli