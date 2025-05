La ripartenza di Arquata: "Le frazioni risorgeranno. A luglio riapre la strada per Forca Canapine"

Quasi nove anni, ormai, sono trascorsi dal 24 agosto del 2016, quando il terremoto distrusse il borgo di Arquata e, in particolare, la frazione di Pescara del Tronto. E, dopo tanto tempo, la ricostruzione sta finalmente decollando, grazie all’accelerazione impressa dal commissario straordinario Guido Castelli. Nel corso dell’estate, ad esempio, entreranno nel vivo i lavori che riguardano le frazioni e diverse famiglie avranno la possibilità di lasciare le casette per rientrare nelle proprie abitazioni ricostruite. Un bel segnale di speranza e di ripartenza, dunque, accolto con soddisfazione dal primo cittadino Michele Franchi.

Sindaco, ad agosto saranno passati nove anni da quella notte: a che punto siamo?

"Possiamo dire che qualcosa si sta muovendo. Anzi, in alcuni casi stiamo procedendo bene. A breve verrà approvato il progetto esecutivo relativo ai sottoservizi di Pretare e Capodacqua, che permetterà di individuare le imprese che lavoreranno sulle due frazioni. Mi auguro che ci sia maggior continuità rispetto al passato e che le ditte rispettino i tempi. Poi stanno proseguendo anche i lavori a Tufo, Vezzano e Trisungo. Insomma, le frazioni risorgeranno. Nei prossimi giorni ci sarà anche la conferenza dei servizi per Piedilama".

A Pescara del Tronto, invece, qual è la situazione?

"Come sapete, il paese verrà ricostruito in due zone separate. Per fine giugno ci saranno significative novità per la parte adiacente la strada provinciale. Per l’area delle cave, invece, siamo in attesa di buone notizie ma anche lì si sta lavorando. A breve, però, sapremo chi si aggiudicherà i lavori per Arquata capoluogo, visto che verranno aperte le buste entro un paio di settimane. Ci auguriamo di avviare i lavori entro l’anno".

Uno dei principali problemi, nel suo territorio, è rappresentato dalla viabilità: cosa si sta facendo per migliorarla?

"Da questo punto di vista, vi do una notizia: per i primi giorni di luglio tornerà percorribile la strada di Forca Canapine, che rappresenta uno snodo viario fondamentale. Il maltempo degli ultimi giorni ha leggermente rallentato i lavori, ma entro un mesetto termineranno. È una grande soddisfazione".

Il nuovo Comune, invece, quando sarà pronto?

"Anche in questo caso il termine è rappresentato da inizio luglio. Entro gennaio, poi, sarà pronto il palazzetto dello sport. Nel frattempo, stiamo per riaprire il distributore di carburante a Trisungo, lungo la Salaria, che è un servizio fondamentale per chi vive nei nostri borghi. Infine, puntiamo a realizzare un centro per l’infanzia, destinato ai bimbi in età pre-scolare: si tratterebbe di una buona soluzione per richiamare sul territorio le giovani coppie".

Matteo Porfiri