’La risacca dei ricordi’. Ecco gli ospiti stellari

Sarà un appuntamento in grado di attirare appassionati di letteratura e cultura e curiosi, offrendo momenti di riflessione e confronto ’La Risacca dei Ricordi Festival del memoir’, in programma a San Benedetto. La seconda edizione si svolgerà da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre, offrendo nove incontri, in quattro giornate, alla Palazzina Azzurra, Niwa Food&Drink e Chalet da Luigi, protagonisti autori di rilievo che presenteranno le loro ultime opere, memorie e momenti intimi della loro vita, moderati dal giornalista Andrea Vianello, che del festival è il direttore artistico. Si parte giovedì alle 21.30 Palazzina Azzurra, Federica De Paolis presenterà ’Da parte di madre’. Il 30 agosto il calciatore Filippo Galli, bandiera del Milan degli anni Ottanta e Novanta, alle 18, al Niwa Food & Drink presenterà ’Il mio calcio eretico’; alle 21.30 Sigfrido Ranucci (sempre alla Palazzina Azzurra), tra i più noti giornalisti d’inchiesta italiani presenterà il suo libro ’La scelta’. Sabato 31 agosto alle 11.30 Chalet da Luigi c’è Luna Pagnin, e il suo ’Abbuffamore’. Diario di un disturbo alimentare; alle 18, Niwa Food & Drink, Gianluca Peciola presenterà ’La linea del silenzio’. Storia di famiglia e di lotta armata, alle 21.30 alla Palazzina Azzurra la giornalista Serena Bortone presenterà ’A te vicino così dolce’. Domenica 1 settembre 11.30 Chalet da Luigi Crocifisso Dentello e il suo libro ’Scuola di solitudine’, alle 18 Marco Morricone, figlio di Ennio, sarà al Niwa Food & Drink per parlare del padre attraverso la presentazione del libro ’Ennio Morricone. Il genio, l’uomo, il padre’. Alle 21.30, infine, alla Palazzina Azzurra l’attore e cabarettista Cochi Ponzoni presenterà ’La versione di Cochi’.

Stefania Mezzina