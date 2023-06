La riscoperta di boschi e natura

Eleonora Grossi

Arriva l’estate, almeno sul calendario, e se da un lato c’è grande voglia di caldo e sole, dall’altra il maltempo continua a sferzare il Piceno, con un’allerta per rischio idrogeologico dietro l’altra. Anche per oggi sono infatti previsti quelli che una volta erano sempilci temporali e che oggi invece a causa della crisi climatica diventano inondazioni. Nel frattempo sulla costa si cerca di attrezzarsi, anche al netto di rincari solo in parte giustificati dal caro vita. Ma la novità riguarda il fronte montano: boom di presenze nel Ponte festivo sui Monti Gemelli, nonostante la pioggia. Gli operatori confermano: è scoppiata la voglia di stare a contatto con la natura.