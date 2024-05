La riserva da salvare. Sentina a rischio, ok dalla giunta per le scogliere

Passi avanti per la protezione della costa: due giorni fa la giunta comunale ha approvato il documento d’indirizzo per la progettazione dell’intervento di realizzazione delle scogliere sommerse al largo della Sentina. Lavori necessari per salvaguardare il litorale nella porzione sud della costa sambenedettese e finanziati dalla regione Marche con 6.525.000 euro. Spettava quindi al comune rivierasco portare avanti l’iter, impegnandosi a redigere gli elaborati, assegnare l’opera e controllarne l’attuazione, seguendo un cronoprogramma dettato dalla regione stessa. Adesso, dopo la stesura del progetto esecutivo – che dovrà essere pronto entro dicembre 2024 – si procederà all’emanazione del bando e all’affidamento dell’intervento, dopodiché il cantiere dovrà partire non oltre giugno 2025. Quanto realizzato, infine, dovrà essere soggetto a collaudo entro dicembre 2026. L’intervento avrà inizio a partire dall’area della Torre sul Porto, una zona che la riserva, il comune e la regione intendono salvaguardare anche per l’importanza storica: la torre, tra le altre cose, è anche uno dei luoghi del cuore Fai, e quindi è stata inserita nella famosa lista per rappresentare il Paese nel mondo. È in questa cornice che l’amministrazione comunale ha incaricato i propri tecnici di progettare un nuovo infopoint turistico nelle immediate vicinanze della Torre: l’opera è stata inserita nel piano triennale dei lavori pubblici e sarà finanziato con 325mila euro. Sono stati in molti, fra istituti e atenei, ad evidenziare le criticità della costa in Sentina, che l’erosione rischia di distruggere entro ottant’anni, se non verranno realizzate opere di contenimento del fenomeno. A tal proposito fu l’Ispra ad individuare il modo migliore per preservare l’area, parlando per la prima volta di ‘barriere soffolte’: uno strumento in grado di contrastare un trend che alla Sentina costa 2 metri di litorale l’anno. È questo, infatti, il tasso di arretramento di una zona che, nel 2019, è anche stata inserita dall’Enea nella lista delle 40 aree costiere a rischio inondazione. Motivi che hanno indotto la minoranza di ogni estrazione politica ad esortare gli enti preposti ad agire per invertire la rotta. Ultimamente è stato Lorenzo Marinangeli a trattare le problematiche della Sentina, spostandosi dalla costa all’area interna della riserva: questa, secondo il consigliere, dovrebbe essere maggiormente curata, riqualificando i sei laghetti, prevedendo maggiori percorsi e migliorando la pulizia da rovi e canne palustri. L’obiettivo è fare della riserva una meta turistica frequentata e rispettata, anche attraverso la costruzione del ponte ciclopedonale fra Marche e Abruzzo.

Giuseppe Di Marco