La rissa di Shiva in riviera. Altro arresto per il trapper

Nuovi guai per Andrea Arrigoni, il trapper milanese conosciuto ai più col nome d’arte di Shiva. Il 24enne era già in carcere con l’accusa di tentato omicidio per fatti avvenuti nel Milanese l’11 luglio scorso e ieri gli è stato notificato un nuovo ordine di custodia cautelare in carcere firmato dal giudice per le indagini preliminari di Ascoli Annalisa Giusti per una rissa avvenuta a San Benedetto la notte del 30 agosto. Per lo stesso episodio il magistrato ascolano ha messo agli arresti domiciliari altri quattro suoi amici, anche loro partecipi della rissa avvenuta in riviera nella quale rimasero feriti tre ragazzi, con prognosi fra 10 e 35 giorni. L’arresto è stato chiesto dalla Procura di Ascoli all’sito delle indagini condotte dagli agenti del commissariato di San Benedetto e delle squadre mobili di Ascoli, Milano e Brescia. All’individuazione di Shiva e gli altri quattro suoi amici i poliziotti sono giunti grazie alla visione delle immagini di sistemi di videosorveglianza subito acquisite, l’ascolto di numerose persone ed acquisizioni documentali. Ricostruite presenza e spostamenti delle cinque persone provenienti dalla Lombardia e poi arrestate. Sul piano medico legale gli accertamenti sono stati svolti dalla Medicina legale dell’Ast di Ascoli. Sono stati così raccolti elementi di prova che hanno consentito la ricostruzione dei fatti e dei ruoli di quanto avvenuto a San Benedetto, disegnando un grave quadro indiziario a carico dei responsabili della rissa ed in particolare di coloro che – in predominanza numerica – hanno avuto un ruolo di particolare e specifica violenza, anche utilizzando un coltello e oggetti atti a offendere. Nei prossimi giorni le persone arrestate verranno interrogate dal giudice.

L’indagine per cui Shiva era già in carcere era nata dopo una sparatoria a Settimo Milanese dell’11 luglio, durante la quale due giovani rimasero feriti da colpi d’arma da fuoco alle gambe. L’episodio accadde davanti alla casa discografica di Shiva. Quella sera i poliziotti trovarono uno solo dei feriti che rifiutò il ricovero in ospedale perché aveva riportato solo una leggera abrasione alla gamba e non voleva raccontare nulla. Poco dopo, un altro giovane si presentò al pronto soccorso dell’ospedale di Vimercate con una ferita d’arma da fuoco ad una gamba, sostenendo di essere stato ferito da cinque sconosciuti. Le indagini hanno ricondotto l’episodio a contrasti tra giovani del mondo raptrap milanese.

Peppe Ercoli