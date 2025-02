La riunione dei vivaisti: "Opportunità di creare un distretto"

Mercoledì sera nella sala del consiglio comunale si sono riuniti i membri dell’associazione Vivaisti Grottammare per l’approvazione del bilancio. L’assemblea è stata l’occasione per affrontare il futuro del settore alla luce dell’opportunità offerta dalla legge regionale del dicembre scorso che dà la possibilità a gruppi di aziende che operano nello stesso settore, in più Comuni e con certe caratteristiche economiche e professionali, di formare un distretto. L’eventuale richiesta alla Regione dovrà avvenire entro il 5 maggio.

"Si tratta della fase iniziale del progetto – afferma il presidente dei Vivaisti di Grottammare Francesco Balestra – Stiamo divulgando fra gli associati le opportunità dell’eventuale distretto vivaistico, cosa comporta e se intraprendere questa strada oppure no. Al momento non c’è nulla di deciso". Si tratta di capire bene cosa si deve fare e se vale la pena farlo, ma si tratta anche di raggiungere certi obiettivi, come il numero minimo di vivaisti che devono aderire, il numero dei comuni dove operano, il fatturato che tutti insieme devono avere annualmente. Si tratta di un progetto ambizioso".