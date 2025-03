La riunione della ’Enrico Toti’

Domenica si è riunita la sezione Bersaglieri ‘Enrico Toti’ di Grottammare per l’annuale tesseramento, presso il ristorante Valle Verde di Ripatransone. Per il comune di Grottammare erano presenti Luigi Travaglini, presidente del consiglio comunale, l’assessore Alessandra Biocca e la consigliera Rossella Moscardelli. Sono stati premiati i Bersaglieri. Tarcisio Cava, Antonio Bruni, Luigi Bonaventura, Marino Traini e Giuseppe Bernardini per aver sempre collaborato nelle manifestazioni sociali e nazionali. Presenti anche i simpatizzanti/e, Cristina Neroni, Franca Pontani, Luigi Santori, Gina Bruni. Filomena Traini, Anna Illuminati. Il presidente Pino Egidio Scartozzi ha ringraziato tutti per la fattiva collaborazione ed ha portato il saluto del presidente regionale Giuseppe Lucarini. Quest’anno si terrà il 72° raduno nazionale dei Bersaglieri a Marsala e la sezione Toti sarà presente con il proprio Labaro.