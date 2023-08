La riviera celebra il mito di Fellini

Forse un giorno diremo che Federico Fellini se n’era andato solo per un po’, che non era veramente scomparso dal cuore e dagli occhi del nostro Paese. E allora (ri)scopriremo che ha sempre fatto parte della nostra controversa ma vulcanica cultura, oggi troppo ottenebrata dalle illusioni del reale per calarsi nella verità del sogno. Pillole di questo sogno saranno offerte alla riviera delle palme nella serata di sabato 19 agosto, quando tra il Grand Hotel Excelsior e la spiaggia che lo divide dal mare andrà in scena ‘Fellini on the beach’: non una rassegna, non una retrospettiva – che non farebbe male – ma un incontro con Francesca Fabbri Fellini, nipote del cineasta e testimone del fatto che in un solo uomo potessero convivere l’artista capace di sconvolgere la scena artistica di metà ‘900 e, al tempo stesso, lo ‘zio Chicco’. E non che fossero necessari anniversari per parlare del maestro riminese, ma l’evento organizzato da Amat assieme a Il Portico di Padre Brown, Fas, Eurokem ed Excelsior si situa in un anno particolare per la storia del cinema italiano: nel 2023, infatti, ricorrono i settant’anni de ‘I vitelloni’, i sessanta di ‘8 e12’, i cinquanta di ‘Amarcord’, i trenta dell’Oscar onorario, nonché della prematura dipartita di questo straordinario autore. L’incontro, si diceva, avrà luogo a pochi passi dal mare: un luogo caro a Fellini, che lo lambì con il suo perpetuo spettacolo umano, o ne fece perfetto proscenio delle sue epifanie. Non una scelta casuale, dunque, quella di Piero Celani e Pina Traini, che hanno deciso di onorare il regista con una serata divisa in due distinte parti: la prima, come accennato, sarà tutta per la discendente del regista, sempre prodiga di aneddoti; nel secondo tempo, invece, il pubblico assisterà ad un’’incursione’ a sorpresa fatta su misura del cinema felliniano, a cura dell’Ensemble del Portico di Padre Brown e della scuola di danza ‘Life For Dance’, rappresentata dall’insegnante Flavia Tosti.

"Il turismo è, dati alla mano, una grande risorsa per il nostro prodotto interno lordo – afferma il presidente Amat Celani – ma senza la cultura il turismo è ben poca cosa". "Dare spazio alla cultura cinematografica – aggiunge Traini, presidente dell’associazione Il Portico di Padre Brown – significa valorizzare le vere risorse che possiede un territorio". Un duplice invito, per chi non avesse letto fra le righe, a riportare la settima arte al centro della vita culturale di una riviera in cui la sala ha smesso di donare esperienze sociali.

Giuseppe Di Marco