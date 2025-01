La riviera piange Fernando Bassi. Il commercialista aveva 74 anni

La Riviera piange la scomparsa di Fernando Lorenzo Bassi, stimato commercialista e figura di grande umanità e professionalità. Aveva 74 anni ed era molto conosciuto e rispettato lungo tutto il territorio. Fernando è stato protagonista di numerose collaborazioni come quella con il notaio Faenza nella storica sede di via XX Settembre, nel cuore della città. Negli anni, ha esteso la sua attività lavorando con alcuni degli studi più prestigiosi del territorio, come quello di Massimiliano Castagna e Roberto Bovara. La sua competenza e la sua disponibilità lo avevano reso un punto di riferimento per molti, consolidando rapporti di fiducia con clienti e colleghi. Non aveva di fatto mai smesso di lavorare e negli ultimi tempi collaborava con la Cisl. La sua vita è stata segnata da un gravissimo lutto. Nel 2008 aveva dovuto affrontare il dolore immenso della perdita del figlio Michele, scomparso prematuramente in un incidente stradale. Questo lutto lo aveva segnato profondamente, ma Fernando aveva saputo trovare la forza di reagire, unendo ancora di più la sua famiglia con quello spirito che ha da sempre contraddistinto la famiglia Bassi: una grande unione tra tutti i suoi componenti. Oggi lo piangono i figli Pietro con Valentina, Antonella con Alessandro e Roberto con Elena, insieme alla moglie Annamaria e ai nipoti Leonardo, Mia, Francesco e Vittoria. Lascia anche il fratello Mario e la cognata Mariluz, che lo ricordano con affetto e gratitudine. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle ore 15:00 nella Chiesa della Santissima Annunziata a Porto d’Ascoli, sulla Salaria. La salma partirà dall’obitorio dell’ospedale di San Benedetto del Tronto, dove è stata allestita la camera ardente. Numerose sono le testimonianze di affetto che in queste ore stanno giungendo alla famiglia, segno dell’impatto che Fernando ha avuto nella vita di tanti.

Emidio Lattanzi