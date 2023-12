La riviera piange. Francesco Micozzi: aveva 80 anni

All’età di 80 anni è venuto a mancare Francesco Micozzi, noto sulla Riviera delle Palme, ma anche in tutta la provincia di Ascoli, dove per decenni ha svolto le sue attività nell’ambito del commercio e della ristorazione. Un uomo poliedrico, sempre sorridente e disponibile, punto di riferimento per centinaia di operatori della Provincia. Inizialmente ha operato come rappresentante dei prodotti della Stock di Trieste, poi come rappresentante della Romcaffé, quindi delle macchine per caffè di varie aziende leader del settore, dalla Nuova Simonelli, alla Gaggia, alla Rancilio, ma è stato soprattutto un tecnico ed arredatore di molti bar storici della provincia di Ascoli: dal Caffè Florian di San Benedetto al Caffè Meletti in piazza del Popolo in Ascoli, dal Bar Ramona di Grottammare al Bar Adriatico e al Cavalluccio Marino di San Benedetto, per citarne alcuni. Ieri gli amici e gli storici colleghi di lavoro che l’hanno affiancato per decenni, gli hanno tributato l’ultimo saluto nella Chiesa di Sant’Egidio di Castignano, dov’era residente negli ultimi anni e dove si è tenuto il funerale. Al termine del rito religioso la salma è stata tumulata nel cimitero di Tolentino, paese d’origine.