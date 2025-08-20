La riviera piange Rocco Orlandi. Una vita per le capitanerie di porto

Lutto sulla Riviera delle palme, da Grottammare a San Benedetto e nel mondo della marineria, per la scomparsa del luogotenente Rocco Orlandi che ha passato la sua vita nel corpo delle capitanerie di porto. La città di San Benedetto, alla presenza del suo amico fraterno Vincenzo Mollica, gli assegnò il riconoscimento del ‘Gran Pavese Rossoblù’. Rocco era stato decorato di medaglia d’argento al valor della Marina Militare per aver partecipato, a soli 17 anni, al salvataggio dell’equipaggio della nave inglese London Valour affondata davanti al porto di Genova. Tra i tanti conoscimenti: la medaglia d’oro Mauriziana, la medaglia di bronzo per lungo comando e imbarco, La Croce d’oro per i 40 anni di servizio militare ed era anche stato nominato cavaliere della Repubblica Italiana. Tra i vari incarichi, dopo 17 anni trascorsi nella capitaneria di Portoferraio (Isola d’Elba), è stato comandante delle unità di soccorso, comandante dell’ufficio marittimo di Martinsicuro e poi nostromo e capo sezione di gente di mare e di pesca nella capitaneria di San Benedetto. Rocco Orlandi, persona sempre stimata, anche dalla marineria locale, ha concluso la sua carriera militare nel 2011, quando ha iniziato a coltivare la sua grande passione per la fotografia fino a realizzare fantastiche pubblicazioni, tra cui il libro ‘Ricordi che non scordi’ edito da Liberati.

Rocco si è spento nell’ospedale di San Benedetto assistito dall’affetto della moglie Matilde Menicozzi, molto nota per essere stata assessore alla cultura nel comune di Grottammare, fondatrice del Collettivo Donne, dirigente della Provincia di Ascoli Piceno, con la passione per la pittura. Rocco ha lasciato anche il figlio Giuseppe, i familiari e gli amici. Il rito funebre sarà celebrato oggi alle ore 16 nella Chiesa Madonna della Speranza con partenza dalla casa Garofano di Grottammare.

Marcello Iezzi