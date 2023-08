La riviera sott’acqua Allagamenti in città: le pompe idrauliche trovate staccate

Sono proseguiti per tutta la giornata di ieri i sopralluoghi, i prosciugamenti di scantinati e garage, la rimozione di alberi caduti, danni seminati dal passaggio della perturbazione di lunedì pomeriggio. Ieri mattina il sottopasso di via Fiscaletti, a San Benedetto, dove era rimasta bloccata un’auto finita letteralmente sott’acqua nel momento più critico del temporale, era ancora interessato dall’acqua ed ha creato parecchi disagi al passaggio dei mezzi in un giorno di mercato in cui molti ambulanti, arrivando da sud, passano dal lungomare per raggiungere il centro della città. Le pompe di sollevamento dell’acqua piovana non hanno funzionato e il disservizio ha permesso di scoprire che il vano in cui si trova il quadro elettrico di controllo delle pompe era stato chiuso con un lucchetto che, nel momento di maggiore difficoltà, ha bloccato l’azione dei vigili del fuoco e della polizia locale.

Passata la perturbazione, poiché nessuno sapeva come mai era stata chiusa la porta d’accesso al controllo delle pompe, il lucchetto è stato rotto e dentro il piccolo vano sono stati trovati alcuni sacchi con lenzuola, coperte, vari capi d’abbigliamento ed oggetti, compreso un passeggino. Insomma il vano era stato usato come guardaroba e forse anche come luogo per dormire dai clochard che spesso si vedono in città e in particolare sul pianerottolo dell’ex cinema delle Palme e che, forse, avevano staccato il quadro elettrico per non essere disturbati nel sonno. Ieri poco prima delle 19 il presidente del comitato di quartiere, Luigi Olivieri, ha sostituito il lucchetto ed ha consegnato le chiavi alla polizia locale, mentre due clochard prima della chiusura hanno ritirato la loro mercanzia. Nell’entroterra intanto gli operai della Provincia hanno ripulito le strade invase dal fango, come accaduto lungo la Valtesino di Grottammare, malumore a Porto d’Ascoli per l’allagamento di via Enrico Toti e in particolare in zona Agraria. La forte pioggia in diversi casi era mista a grandine che ha aggiunto altri danni a quelli che erano stati causati dai precedenti fenomeni temporaleschi. Tra le zone interessate: il versante della Valtesino in zona Santa Maria Goretti, Offida, Montedinove versante Tesino est, Acquaviva, Cossignano fino alla Vallata, con grandine di media grandezza che ha colpito le vigne sopravvissute alla peronospora e gli oliveti. "Un nuovo allarme da parte di un’agricoltura già martoriata dalle alluvioni e dalle continue piogge di maggio e giugno – afferma Coldiretti – Ingenti i danni con i chicchi, grossi come noci, che hanno letteralmente bombardato fogliame e grappoli. Un evento climatico avverso che si ripete sempre con maggiore frequenza, ma a cambiare è anche la dimensione dei chicchi di grandine che risulta essere aumentata considerevolmente negli ultimi anni".

Marcello Iezzi