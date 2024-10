"La rotatoria è abbandonata"

Via Galilei, a Grottammare, che dalla statale Adriatica conduce allo stadio Fratelli Pirani, termina con una rotatoria al centro della quale campeggia un grande pallone d’acciaio realizzato anni fa dalla ditta Giuseppe Marcozzi. Una strada frequentata, poiché l’ingresso allo stadio, anche per le squadre ospiti, si trova proprio in direzione della struttura. La grande rotatoria, però, come affermano i residenti ed i passanti che da lì imboccano la provinciale Valtesino, attraverso via San Martino, andrebbe tenuta pulita, ordinata, invece è all’abbandono. "Che senso ha avere una struttura artistica davanti allo stadio, al centro di una grande rotatoria piena di piante ornamentali, lasciata in quello stato – ci riferiscono i lettori che hanno anche inviato la foto –. Realizzare parchi, aiuole, rotatorie per poi lasciare tutto all’abbandono perché non c’è personale per le manutenzioni, meglio non farli".