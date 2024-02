La Rua, sogno svanito per un soffio. Terzo posto: niente Eurovision

Ci hanno provato. E ci erano quasi riusciti, andando a un passo dalla vittoria. Per i ‘La Rua’, però, sfuma il sogno di partecipare all’Eurovision Song Contest, che andrà in scena a maggio in Svezia. La band picena, infatti, sabato sera ha partecipato al festival ‘Una voce per San Marino’, con l’ambizione di rappresentare proprio la Repubblica del Titano alla kermesse europea, nella quale invece l’Italia affiderà le proprie speranze di vittoria ad Angelina Mango, fresca trionfatrice a Sanremo. I ‘La Rua’, all’edizione 2024 del festival sammarinese, si sono classificati al terzo posto, mentre la vittoria è andata ai ‘Megara’, gruppo rock di Madrid. Seconda, davvero per un soffio, Loredana Bertè, che ha riproposto ‘Pazza’, la stessa canzone che aveva portato due settimane fa sul palco dell’Ariston. Medaglia di bronzo per la compagine ascolana, dunque, che per l’occasione si è esibita con il brano intitolato ‘Il governo del cuore’, realizzato con Dardust. Il regolamento sammarinese prevede che le candidature possano arrivare da tutto il mondo ed è libera anche la lingua con la quale interpretare il proprio brano. Il meccanismo ha favorito così gli spagnoli. Alla finale hanno preso parte otto emergenti e nove big: questi ultimi, oltre alla Bertè e i ‘La Rua’, erano Pago, Marcella Bella, i Jalisse tornati in pista con ’Il paradiso è qui’ dopo l’ospitata a Sanremo e classificati al decimo posto, Aaron Sibley, Aimie Atkinson, Wlady-Corona-Ice Mc-Dj Jad e la cantante blues britannica Dana Gillespie, vincitrice del contest di Casperaki per brani che uniscono la creatività degli artisti alla tecnologia dell’intelligenza artificiale. Ospiti Riccardo Cocciante, Filippo Graziani e il Piccolo Coro dell’Antoniano. Tra il pubblico Al Bano, presidente di giuria lo scorso anno, Massimo Boldi e Fausto Leali. A vincere le prime due edizioni del festival furono Achille Lauro e il gruppo toscano Piqued Jacks.

I ‘La Rua’, comunque, oltre alla medaglia per il terzo posto, si sono portati a casa anche il premio speciale per la miglior canzone radiofonica. Tutto sommato, quindi, per il gruppo capitanato da Daniele Incicco, quella sammarinese è stata una ‘missione’ positiva. Il brano, come detto, è stato prodotto dall’altro ascolano Dario Faini, in arte Dardust, che sarà ugualmente presente all’Eurovision, essendo produttore delle canzoni di Angelina Mango e di Tali, artista che rappresenterà Lussemburgo.

Matteo Porfiri