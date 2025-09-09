La sagra di Palmiano: "La pataticoltura ricchezza che può aiutare un territorio"

Durante la 23esima Sagra della Patata a Palmiano, c’è stato un incontro sulla patata dei Sibillini, per riflettere su come un prodotto così semplice possa diventare motore di economia, identità e resilienza per le aree interne della regione. "La pataticoltura – ha dichiarato Giuseppe Amici presidente Uncem Marche e dell’Unione Montana Tronto e Valfluvione – è un elemento identitario delle nostre comunità interne, capace di coniugare tradizione, innovazione e sviluppo locale. Questo significa posti di lavoro, reddito stabile, economia sostenibile e un legame più forte tra comunità, territorio e consumatori".

Uno dei temi centrali dell’incontro è stato sviluppato da Amap – Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca, che coordina la Filiera Patata Marche. La filiera unisce produttori, trasformatori e distributori, assicurando qualità certificata attraverso il marchio QM – Qualità Garantita dalle Marche, disciplinari condivisi, formazione degli operatori, controlli multiresiduali e tracciabilità completa dalla coltivazione fino al consumatore.

Nelle zone interne della provincia di Ascoli, dove la coltivazione avviene in asciutta, si ottengono patate di montagna dalle caratteristiche uniche, simbolo della resilienza delle comunità interne. Dal punto di vista economico, la filiera della patata rappresenta una vera opportunità per le aree interne, dove le dimensioni aziendali ridotte e la scarsità d’acqua rendono difficile competere sui mercati di massa. Strutturare la produzione in filiera consente di aumentare il potere contrattuale dei produttori, garantire continuità di offerta e migliorare l’accesso ai mercati locali e nazionali.

Sul piano sociale, la filiera sostiene occupazione e reddito, rafforza il tessuto economico delle comunità e valorizza la cultura alimentare del territorio. Il percorso di certificazione QM, avviato nel 2024 e concluso lo scorso mese di luglio, dimostra come la combinazione di innovazione tecnica, qualità certificata e collaborazione territoriale possa generare valore aggiunto per i produttori senza compromettere le caratteristiche uniche dei prodotti locali.

