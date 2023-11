La sala assembleare alla memoria di Alati

Per onorare la memoria del presidente Giacinto Alati scomparso lo scorso 1 ottobre, i vertici di Ciip (Cicli Integrati Impianti Primari) hanno deciso di intitolargli la sala assembleare "che con tenacia e determinazione ne volle la realizzazione". Al termine della cerimonia in programma lunedì alle ore 15 l’assemblea del gestore delle acque andrà al voto per decidere chi succederà ad Alati. In base alle norme, quando muore il presidente l’assemblea ha facoltà di scegliere la linea della continuità mantenendo in carica l’attuale consiglio di amministrazione. In questo caso la presidenza verrebbe assunta da chi è stato più votato in occasione dell’ultima votazione. Se l’assemblea sposerà questo criterio sarà quindi Maddalena Ciancaleoni ad assumere immediatamente la carica di presidente della Ciip. Ciancaleoni, commercialista ascolana, resterebbe in carica fino al 2025, alla scadenza naturale del mandato di questo cda. Ma non è da escludere del tutto l’eventualità di un rinvio del voto a dopo le elezioni amministrative della prossima primavera, quando alle urne andranno i cittadini di 34 dei 59 comuni che compongono l’assemblea della Ciip.